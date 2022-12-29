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Индия испытала ракету BrahMos увеличенной дальности - РИА Новости, 29.12.2022
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Индия испытала ракету BrahMos увеличенной дальности
Индия испытала ракету BrahMos увеличенной дальности - РИА Новости, 29.12.2022
Индия испытала ракету BrahMos увеличенной дальности
ВВС Индии провели успешные испытания ракеты воздушного базирования BrahMos увеличенной дальности с истребителя Су-30 МКИ, сообщило Минобороны Индии. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:00
2022-12-29T15:00
в мире
индия
brahmos aerospace
су-30
брамос
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 дек – РИА Новости. ВВС Индии провели успешные испытания ракеты воздушного базирования BrahMos увеличенной дальности с истребителя Су-30 МКИ, сообщило Минобороны Индии. В министерстве отметили, что ракеты BrahMos воздушного базирования с увеличенной дальностью могут поражать цели на расстоянии около 400 километров. Отмечается, что успешные испытательные стрельбы были проведены совместными усилиями ВВС, ВМС Индии, Организации оборонных исследований и разработок, Hindustan Aeronautics Limited и BrahMos Aerospace. BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО Машиностроения".
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в мире, индия, brahmos aerospace, су-30, брамос
В мире, Индия, BrahMos Aerospace, Су-30, Брамос
15:00 29.12.2022
 
Индия испытала ракету BrahMos увеличенной дальности

ВВС Индии испытали ракету BrahMos увеличенной дальности с истребителя Су-30 МКИ

© Фото : страница ВВС Индии в TwitterИстребитель индийских ВВС Су-30МКИ
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : страница ВВС Индии в Twitter
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 дек – РИА Новости. ВВС Индии провели успешные испытания ракеты воздушного базирования BrahMos увеличенной дальности с истребителя Су-30 МКИ, сообщило Минобороны Индии.
"Индийские ВВС успешно произвели пуск ракеты воздушного базирования BrahMos увеличенной дальности. Выполнив высокоточный удар по корабельной цели с самолета Су-30 МКИ в районе Бенгальского залива, ракета достигла желаемых целей миссии", - сообщили в минобороны.
В министерстве отметили, что ракеты BrahMos воздушного базирования с увеличенной дальностью могут поражать цели на расстоянии около 400 километров.
Отмечается, что успешные испытательные стрельбы были проведены совместными усилиями ВВС, ВМС Индии, Организации оборонных исследований и разработок, Hindustan Aeronautics Limited и BrahMos Aerospace.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО Машиностроения".
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Все корабли первой линии ВМС Индии вооружат ракетами "Брамос"
 
В миреИндияBrahMos AerospaceСу-30Брамос
 
 
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