Индия испытала ракету BrahMos увеличенной дальности
ВВС Индии испытали ракету BrahMos увеличенной дальности с истребителя Су-30 МКИ
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 дек – РИА Новости. ВВС Индии провели успешные испытания ракеты воздушного базирования BrahMos увеличенной дальности с истребителя Су-30 МКИ, сообщило Минобороны Индии.
"Индийские ВВС успешно произвели пуск ракеты воздушного базирования BrahMos увеличенной дальности. Выполнив высокоточный удар по корабельной цели с самолета Су-30 МКИ в районе Бенгальского залива, ракета достигла желаемых целей миссии", - сообщили в минобороны.
В министерстве отметили, что ракеты BrahMos воздушного базирования с увеличенной дальностью могут поражать цели на расстоянии около 400 километров.
Отмечается, что успешные испытательные стрельбы были проведены совместными усилиями ВВС, ВМС Индии, Организации оборонных исследований и разработок, Hindustan Aeronautics Limited и BrahMos Aerospace.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО Машиностроения".
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