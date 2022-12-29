https://ria.ru/20221229/brahmos-1842228604.html

Индия испытала ракету BrahMos увеличенной дальности

Индия испытала ракету BrahMos увеличенной дальности - РИА Новости, 29.12.2022

Индия испытала ракету BrahMos увеличенной дальности

ВВС Индии провели успешные испытания ракеты воздушного базирования BrahMos увеличенной дальности с истребителя Су-30 МКИ, сообщило Минобороны Индии. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T15:00

2022-12-29T15:00

2022-12-29T15:00

в мире

индия

brahmos aerospace

су-30

брамос

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 дек – РИА Новости. ВВС Индии провели успешные испытания ракеты воздушного базирования BrahMos увеличенной дальности с истребителя Су-30 МКИ, сообщило Минобороны Индии. В министерстве отметили, что ракеты BrahMos воздушного базирования с увеличенной дальностью могут поражать цели на расстоянии около 400 километров. Отмечается, что успешные испытательные стрельбы были проведены совместными усилиями ВВС, ВМС Индии, Организации оборонных исследований и разработок, Hindustan Aeronautics Limited и BrahMos Aerospace. BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО Машиностроения".

https://ria.ru/20220829/korabli-1812783026.html

индия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, brahmos aerospace, су-30, брамос