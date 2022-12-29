Молдавская оппозиция вновь бойкотирует заседание парламента
В Молдавии оппозиционная партия вновь бойкотирует заседание парламента в знак протеста
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 дек – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" бойкотирует последнее в этом году заседание парламента "в знак протеста против лжи и произвола властей", заявили в четверг РИА Новости в пресс-службе политформирования.
Депутаты от партии "Шор", которая проводит антиправительственные акции протеста в Кишиневе, бойкотируют заседания парламента с середины сентября.
"Сегодня состоится последнее заседание парламента этого года. Это самый некомпетентный и одиозный законодательный созыв за более чем 30 лет независимости, который останется позором в истории страны... Депутаты парламентской фракции партии Шор" приняли решение несколько месяцев назад бойкотировать заседания парламента, чтобы не быть соучастниками антинационального беспредела, инициированного правящей партией, через ложь и вранье, сразу после прихода к власти. Наш бойкот продолжается", - заявили в пресс-службе политсилы.
Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.