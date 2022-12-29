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США могут отправить Киеву БМП, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022
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США могут отправить Киеву БМП, пишут СМИ
США могут отправить Киеву БМП, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022
США могут отправить Киеву БМП, пишут СМИ
США рассматривают возможность передачи Киеву БМП, сообщает Блумберг. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T23:51
2022-12-29T23:51
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. США рассматривают возможность передачи Киеву БМП, сообщает Блумберг. В сообщении говорится, что окончательное решение еще не принято, неясно также, когда начнется использование БМП в случае передачи. Боевые машины Bradley предназначены для перевозки пехоты и разведчиков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато
В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, США, НАТО
23:51 29.12.2022
 
США могут отправить Киеву БМП, пишут СМИ

Bloomberg: США могут отправить Киеву боевые машины Bradley

© Фото : Public domainБоевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : Public domain
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. США рассматривают возможность передачи Киеву БМП, сообщает Блумберг.
"Правительство США рассматривает возможность отправки на Украину боевых машин Bradley как части нового пакета военной помощи", - сообщает агентство со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
В сообщении говорится, что окончательное решение еще не принято, неясно также, когда начнется использование БМП в случае передачи.
Боевые машины Bradley предназначены для перевозки пехоты и разведчиков.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Морской пехотинец Вооруженных сил США во время учений - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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