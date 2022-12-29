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США могут отправить Киеву БМП, пишут СМИ

США могут отправить Киеву БМП, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022

США могут отправить Киеву БМП, пишут СМИ

США рассматривают возможность передачи Киеву БМП, сообщает Блумберг. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T23:51

2022-12-29T23:51

2022-12-29T23:51

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

сша

нато

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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. США рассматривают возможность передачи Киеву БМП, сообщает Блумберг. В сообщении говорится, что окончательное решение еще не принято, неясно также, когда начнется использование БМП в случае передачи. Боевые машины Bradley предназначены для перевозки пехоты и разведчиков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html

украина

россия

сша

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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато