https://ria.ru/20221229/biometriya-1842268620.html

Путин запретил принудительный сбор биометрии

Путин запретил принудительный сбор биометрии - РИА Новости, 29.12.2022

Путин запретил принудительный сбор биометрии

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрии, а также на дискриминацию в отношении отказавшихся от ее РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:29

2022-12-29T16:29

2022-12-29T17:06

общество

технологии

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрии, а также на дискриминацию в отношении отказавшихся от ее сдачи граждан, следует из документа на официальном портале правовой информации. Новый закон устанавливает правовые основы обработки биометрии для идентификации и аутентификации с применением единой биометрической системы (ЕБС) или других информационных систем. Так, вводится запрет на принуждение к сдаче биометрии и хранение геномной информации, а также ограничивается перечень собираемой биометрии: только лицо и голос. Документ предусматривает возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через "Госуслуги". Кроме того, закон запрещает использовать биометрию детей без согласия родителей, а само использование данных допускается только в базах, находящихся в России. При этом документ не допускает возможность иностранного участия в сборе, обработке и хранении биометрии. Отказ от сдачи биометрии не может становиться основанием для отказа предоставлять гражданину госуслуги или другие работы.Отказаться от сдачи биометрии можно будет в письменной форме в отделениях МФЦ. Отозвать ранее данное согласие на обработку данных можно будет через "Госуслуги".Для контроля за деятельностью ЕБС закон предполагает создание Координационного совета по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрии, в состав которого войдут представители общественности, религиозных организаций и экспертного сообщества.При этом документ уточняет понятие "мобильное приложение ЕБС", а также его бесплатное использование гражданами.

https://ria.ru/20221028/biometriya-1827642808.html

https://ria.ru/20220714/zakon-1802513381.html

https://ria.ru/20220825/biometriya-1812119936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, владимир путин, россия