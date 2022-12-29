https://ria.ru/20221229/biometriya-1842268620.html
Путин запретил принудительный сбор биометрии
Путин запретил принудительный сбор биометрии - РИА Новости, 29.12.2022
Путин запретил принудительный сбор биометрии
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрии, а также на дискриминацию в отношении отказавшихся от ее РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:29
2022-12-29T16:29
2022-12-29T17:06
общество
технологии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрии, а также на дискриминацию в отношении отказавшихся от ее сдачи граждан, следует из документа на официальном портале правовой информации. Новый закон устанавливает правовые основы обработки биометрии для идентификации и аутентификации с применением единой биометрической системы (ЕБС) или других информационных систем. Так, вводится запрет на принуждение к сдаче биометрии и хранение геномной информации, а также ограничивается перечень собираемой биометрии: только лицо и голос. Документ предусматривает возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через "Госуслуги". Кроме того, закон запрещает использовать биометрию детей без согласия родителей, а само использование данных допускается только в базах, находящихся в России. При этом документ не допускает возможность иностранного участия в сборе, обработке и хранении биометрии. Отказ от сдачи биометрии не может становиться основанием для отказа предоставлять гражданину госуслуги или другие работы.Отказаться от сдачи биометрии можно будет в письменной форме в отделениях МФЦ. Отозвать ранее данное согласие на обработку данных можно будет через "Госуслуги".Для контроля за деятельностью ЕБС закон предполагает создание Координационного совета по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрии, в состав которого войдут представители общественности, религиозных организаций и экспертного сообщества.При этом документ уточняет понятие "мобильное приложение ЕБС", а также его бесплатное использование гражданами.
https://ria.ru/20221028/biometriya-1827642808.html
https://ria.ru/20220714/zakon-1802513381.html
https://ria.ru/20220825/biometriya-1812119936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, владимир путин, россия
Общество, Технологии, Владимир Путин, Россия
16:29 29.12.2022 (обновлено: 17:06 29.12.2022)
Путин запретил принудительный сбор биометрии
Путин подписал закон, запрещающий принудительный сбор биометрии
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрии, а также на дискриминацию в отношении отказавшихся от ее сдачи граждан, следует из документа на официальном портале
правовой информации.
Новый закон устанавливает правовые основы обработки биометрии для идентификации и аутентификации с применением единой биометрической системы (ЕБС) или других информационных систем.
Так, вводится запрет на принуждение к сдаче биометрии и хранение геномной информации, а также ограничивается перечень собираемой биометрии: только лицо и голос. Документ предусматривает возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через "Госуслуги".
Кроме того, закон запрещает использовать биометрию детей без согласия родителей, а само использование данных допускается только в базах, находящихся в России. При этом документ не допускает возможность иностранного участия в сборе, обработке и хранении биометрии.
Отказ от сдачи биометрии не может становиться основанием для отказа предоставлять гражданину госуслуги или другие работы.
Отказаться от сдачи биометрии можно будет в письменной форме в отделениях МФЦ. Отозвать ранее данное согласие на обработку данных можно будет через "Госуслуги".
Для контроля за деятельностью ЕБС закон предполагает создание Координационного совета по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрии, в состав которого войдут представители общественности, религиозных организаций и экспертного сообщества.
При этом документ уточняет понятие "мобильное приложение ЕБС", а также его бесплатное использование гражданами.