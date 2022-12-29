https://ria.ru/20221229/bezopasnost-1842190872.html
Церемония поднятия флага на новом атомном ракетоносце с участием Путина
Церемония поднятия флага на новом атомном ракетоносце с участием Путина - РИА Новости, 29.12.2022
Церемония поднятия флага на новом атомном ракетоносце с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии поднятия флага на новом атомном подводном ракетоносце. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:35
2022-12-29T13:35
2022-12-29T13:36
владимир путин
россия
безопасность
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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии поднятия флага на новом атомном подводном ракетоносце.
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин принимает участие в поднятии флага на новом атомном подводном ракетоносце_29 декабря
LIVE: Путин принимает участие в поднятии флага на новом атомном подводном ракетоносце_29 декабря
2022-12-29T13:35
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PT2M46S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, безопасность, видео
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Церемония поднятия флага на новом атомном ракетоносце с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии поднятия флага на новом атомном подводном ракетоносце.
2022-12-29T13:35
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PT2M46S
13:35 29.12.2022 (обновлено: 13:36 29.12.2022)
Церемония поднятия флага на новом атомном ракетоносце с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии поднятия флага на новом атомном подводном ракетоносце.