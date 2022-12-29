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Церемония поднятия флага на новом атомном ракетоносце с участием Путина - РИА Новости, 29.12.2022
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Церемония поднятия флага на новом атомном ракетоносце с участием Путина
Церемония поднятия флага на новом атомном ракетоносце с участием Путина - РИА Новости, 29.12.2022
Церемония поднятия флага на новом атомном ракетоносце с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии поднятия флага на новом атомном подводном ракетоносце. РИА Новости, 29.12.2022
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владимир путин
россия
безопасность
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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии поднятия флага на новом атомном подводном ракетоносце.
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LIVE: Путин принимает участие в поднятии флага на новом атомном подводном ракетоносце_29 декабря
LIVE: Путин принимает участие в поднятии флага на новом атомном подводном ракетоносце_29 декабря
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владимир путин, россия, безопасность, видео
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Церемония поднятия флага на новом атомном ракетоносце с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии поднятия флага на новом атомном подводном ракетоносце.
2022-12-29T13:35
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13:35 29.12.2022 (обновлено: 13:36 29.12.2022)
 

Церемония поднятия флага на новом атомном ракетоносце с участием Путина

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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии поднятия флага на новом атомном подводном ракетоносце.
 
Владимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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