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Саратовский губернатор уточнил, что в Энгельсском районе сбили беспилотник - РИА Новости, 29.12.2022
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Саратовский губернатор уточнил, что в Энгельсском районе сбили беспилотник
Саратовский губернатор уточнил, что в Энгельсском районе сбили беспилотник - РИА Новости, 29.12.2022
Саратовский губернатор уточнил, что в Энгельсском районе сбили беспилотник
Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Энгельсском районе, написал в Telegram губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:55
2022-12-29T18:22
саратовская область
энгельсский район
происшествия
энгельс
россия
владимир путин
роман бусаргин
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Энгельсском районе, написал в Telegram губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Глава региона опроверг информацию об эвакуации детских садов. По его словам, дошкольные учреждения работают в штатном режиме.Бусаргин ранее в четверг рассказал об уничтожении неопознанного объекта в районе города Энгельса. Незадолго до этого местные жители сообщали в соцсетях о работе ПВО.Украинские беспилотники уже дважды пытались атаковать военный аэродром в районе Энгельса. Пятого декабря там сбили летевшие на малой высоте беспилотники. При падении и взрыве обломков погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали, два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.В качестве ответных мер Россия нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса.Вторую атаку Украина осуществила 26 декабря — средства ПВО сбили при подлете к аэродрому еще один беспилотник. Трое российских военнослужащих получили смертельные ранения. Авиатехника не пострадала.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221208/provokatsii-1837335093.html
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саратовская область
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саратовская область, энгельсский район, происшествия, энгельс, россия, владимир путин, роман бусаргин
Саратовская область, Энгельсский район, Происшествия, Энгельс, Россия, Владимир Путин, Роман Бусаргин
14:55 29.12.2022 (обновлено: 18:22 29.12.2022)
 
Саратовский губернатор уточнил, что в Энгельсском районе сбили беспилотник

Губернатор Саратовской области Бусаргин сообщил о сбитом ПВО дроне в Энгельсском районе

© Фото очевидцаСлед от ракеты системы противовоздушной обороны в Энгельсском районе. 29 декабря 2022
След от ракеты системы противовоздушной обороны в Энгельсском районе. 29 декабря 2022
© Фото очевидца
След от ракеты системы противовоздушной обороны в Энгельсском районе. 29 декабря 2022
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Энгельсском районе, написал в Telegram губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали. На месте работают оперативные службы", — уточнил он.
Глава региона опроверг информацию об эвакуации детских садов. По его словам, дошкольные учреждения работают в штатном режиме.
Бусаргин ранее в четверг рассказал об уничтожении неопознанного объекта в районе города Энгельса. Незадолго до этого местные жители сообщали в соцсетях о работе ПВО.
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Украинские беспилотники уже дважды пытались атаковать военный аэродром в районе Энгельса. Пятого декабря там сбили летевшие на малой высоте беспилотники. При падении и взрыве обломков погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали, два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.
В качестве ответных мер Россия нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса.
Вторую атаку Украина осуществила 26 декабря — средства ПВО сбили при подлете к аэродрому еще один беспилотник. Трое российских военнослужащих получили смертельные ранения. Авиатехника не пострадала.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Саратовская областьЭнгельсский районПроисшествияЭнгельсРоссияВладимир ПутинРоман Бусаргин
 
 
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