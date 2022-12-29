https://ria.ru/20221229/bespilotnik-1842225797.html

Саратовский губернатор уточнил, что в Энгельсском районе сбили беспилотник

Саратовский губернатор уточнил, что в Энгельсском районе сбили беспилотник - РИА Новости, 29.12.2022

Саратовский губернатор уточнил, что в Энгельсском районе сбили беспилотник

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Энгельсском районе, написал в Telegram губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:55

2022-12-29T14:55

2022-12-29T18:22

саратовская область

энгельсский район

происшествия

энгельс

россия

владимир путин

роман бусаргин

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Энгельсском районе, написал в Telegram губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Глава региона опроверг информацию об эвакуации детских садов. По его словам, дошкольные учреждения работают в штатном режиме.Бусаргин ранее в четверг рассказал об уничтожении неопознанного объекта в районе города Энгельса. Незадолго до этого местные жители сообщали в соцсетях о работе ПВО.Украинские беспилотники уже дважды пытались атаковать военный аэродром в районе Энгельса. Пятого декабря там сбили летевшие на малой высоте беспилотники. При падении и взрыве обломков погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали, два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.В качестве ответных мер Россия нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса.Вторую атаку Украина осуществила 26 декабря — средства ПВО сбили при подлете к аэродрому еще один беспилотник. Трое российских военнослужащих получили смертельные ранения. Авиатехника не пострадала.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221208/provokatsii-1837335093.html

https://ria.ru/20221227/pvo-1841680609.html

саратовская область

энгельсский район

энгельс

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

саратовская область, энгельсский район, происшествия, энгельс, россия, владимир путин, роман бусаргин