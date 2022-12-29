https://ria.ru/20221229/bespilotnik-1842069417.html

В Энгельсе простились с военными, погибшими при атаке беспилотника

В Энгельсе простились с военными, погибшими при атаке беспилотника - РИА Новости, 29.12.2022

В Энгельсе простились с военными, погибшими при атаке беспилотника

В Саратовской области прошло прощание с тремя российскими военными, погибшими при атаке украинского беспилотника на аэродром Энгельса, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T00:53

2022-12-29T00:53

2022-12-29T09:49

специальная военная операция на украине

роман бусаргин

энгельс

россия

саратовская область

русская православная церковь

воздушно-космические силы россии

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САРАТОВ, 29 дек — РИА Новости. В Саратовской области прошло прощание с тремя российскими военными, погибшими при атаке украинского беспилотника на аэродром Энгельса, сообщила пресс-служба Покровской епархии Русской православной церкви. Ранее Минобороны сообщило, что около 1.35 мск 26 декабря средства противовоздушной обороны ВКС России сбили украинский беспилотник на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс. В результате падения обломков погибли трое российских военнослужащих технического состава, авиатехника не пострадала. Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что им окажут всю необходимую помощь. "Епископ Пахомий совершил отпевание военнослужащих технического состава Энгельсской авиабазы. Заупокойное богослужение состоялось в храме во имя пророка Божии Илии в Летном городке 28 декабря. Ранее у Вечного огня прошла гражданская панихида", — говорится в сообщении. Уточняется, что в церемонии прощания приняли участие Роман Бусаргин, глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов, командир 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии Николай Варпахович, командир 121-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Скитский, близкие, сослуживцы и друзья погибших. После выступления главы региона и командиров память погибших почтили минутой молчания, военный караул произвел салют тремя залпами холостыми патронами. "Бывают мгновения, когда практически нечего сказать, когда память нужно почтить молитвой и молчанием. Кончина близкого - это всегда боль и утрата, но есть вечная жизнь. Наши воины выполнили свой долг, они в прямом смысле слова герои - простые русские ребята, которые несли свое служение Родине и встретили смерть на боевом посту. Вечная им память... Я верю: отдав свой долг Родине, наши ребята стали воинами царя небесного, нашими молитвенниками и защитниками уже там, перед богом", — цитирует слова епископа пресс-служба. Владыка выразил слова соболезнования родным и близким погибших.

https://ria.ru/20221227/pvo-1841680609.html

https://ria.ru/20221227/rossiya-1841548977.html

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саратовская область

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роман бусаргин, энгельс, россия, саратовская область, русская православная церковь, воздушно-космические силы россии