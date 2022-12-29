Рейтинг@Mail.ru
В Энгельсе простились с военными, погибшими при атаке беспилотника - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/bespilotnik-1842069417.html
В Энгельсе простились с военными, погибшими при атаке беспилотника
В Энгельсе простились с военными, погибшими при атаке беспилотника - РИА Новости, 29.12.2022
В Энгельсе простились с военными, погибшими при атаке беспилотника
В Саратовской области прошло прощание с тремя российскими военными, погибшими при атаке украинского беспилотника на аэродром Энгельса, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T00:53
2022-12-29T09:49
специальная военная операция на украине
роман бусаргин
энгельс
россия
саратовская область
русская православная церковь
воздушно-космические силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842103859_0:45:900:551_1920x0_80_0_0_860a3d757883c4d2e7bebf8502568c0f.jpg
САРАТОВ, 29 дек — РИА Новости. В Саратовской области прошло прощание с тремя российскими военными, погибшими при атаке украинского беспилотника на аэродром Энгельса, сообщила пресс-служба Покровской епархии Русской православной церкви. Ранее Минобороны сообщило, что около 1.35 мск 26 декабря средства противовоздушной обороны ВКС России сбили украинский беспилотник на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс. В результате падения обломков погибли трое российских военнослужащих технического состава, авиатехника не пострадала. Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что им окажут всю необходимую помощь. "Епископ Пахомий совершил отпевание военнослужащих технического состава Энгельсской авиабазы. Заупокойное богослужение состоялось в храме во имя пророка Божии Илии в Летном городке 28 декабря. Ранее у Вечного огня прошла гражданская панихида", — говорится в сообщении. Уточняется, что в церемонии прощания приняли участие Роман Бусаргин, глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов, командир 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии Николай Варпахович, командир 121-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Скитский, близкие, сослуживцы и друзья погибших. После выступления главы региона и командиров память погибших почтили минутой молчания, военный караул произвел салют тремя залпами холостыми патронами. "Бывают мгновения, когда практически нечего сказать, когда память нужно почтить молитвой и молчанием. Кончина близкого - это всегда боль и утрата, но есть вечная жизнь. Наши воины выполнили свой долг, они в прямом смысле слова герои - простые русские ребята, которые несли свое служение Родине и встретили смерть на боевом посту. Вечная им память... Я верю: отдав свой долг Родине, наши ребята стали воинами царя небесного, нашими молитвенниками и защитниками уже там, перед богом", — цитирует слова епископа пресс-служба. Владыка выразил слова соболезнования родным и близким погибших.
https://ria.ru/20221227/pvo-1841680609.html
https://ria.ru/20221227/rossiya-1841548977.html
энгельс
россия
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842103859_51:0:851:600_1920x0_80_0_0_64495aea8d8cfdc3ce5766232a517ce6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роман бусаргин, энгельс, россия, саратовская область, русская православная церковь, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Роман Бусаргин, Энгельс, Россия, Саратовская область, Русская православная церковь, Воздушно-космические силы России
00:53 29.12.2022 (обновлено: 09:49 29.12.2022)
 
В Энгельсе простились с военными, погибшими при атаке беспилотника

В Энгельсе простились с военными, погибшими при атаке украинского беспилотника

© Фото : пресс-служба Покровской епархииЦеремония прощания с российскими военными, погибшими при атаке украинского беспилотника на аэродром Энгельса
Церемония прощания с российскими военными, погибшими при атаке украинского беспилотника на аэродром Энгельса - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : пресс-служба Покровской епархии
Церемония прощания с российскими военными, погибшими при атаке украинского беспилотника на аэродром Энгельса
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 29 дек — РИА Новости. В Саратовской области прошло прощание с тремя российскими военными, погибшими при атаке украинского беспилотника на аэродром Энгельса, сообщила пресс-служба Покровской епархии Русской православной церкви.
Ранее Минобороны сообщило, что около 1.35 мск 26 декабря средства противовоздушной обороны ВКС России сбили украинский беспилотник на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс. В результате падения обломков погибли трое российских военнослужащих технического состава, авиатехника не пострадала. Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что им окажут всю необходимую помощь.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 15:14Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО за сутки сбила три украинских беспилотника и три ракеты HARM
"Епископ Пахомий совершил отпевание военнослужащих технического состава Энгельсской авиабазы. Заупокойное богослужение состоялось в храме во имя пророка Божии Илии в Летном городке 28 декабря. Ранее у Вечного огня прошла гражданская панихида", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в церемонии прощания приняли участие Роман Бусаргин, глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов, командир 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии Николай Варпахович, командир 121-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Скитский, близкие, сослуживцы и друзья погибших. После выступления главы региона и командиров память погибших почтили минутой молчания, военный караул произвел салют тремя залпами холостыми патронами.
"Бывают мгновения, когда практически нечего сказать, когда память нужно почтить молитвой и молчанием. Кончина близкого - это всегда боль и утрата, но есть вечная жизнь. Наши воины выполнили свой долг, они в прямом смысле слова герои - простые русские ребята, которые несли свое служение Родине и встретили смерть на боевом посту. Вечная им память... Я верю: отдав свой долг Родине, наши ребята стали воинами царя небесного, нашими молитвенниками и защитниками уже там, перед богом", — цитирует слова епископа пресс-служба.
Владыка выразил слова соболезнования родным и близким погибших.
Рубиновая звезда на башне Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 06:50
СМИ: Россия показывает силу для долгого противостояния Западу
 
Специальная военная операция на УкраинеРоман БусаргинЭнгельсРоссияСаратовская областьРусская православная церковьВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала