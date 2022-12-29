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В Ватикане сообщили, что состояние Бенедикта XVI остается тяжелым - РИА Новости, 29.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221229/benedikt-1842265886.html
В Ватикане сообщили, что состояние Бенедикта XVI остается тяжелым
В Ватикане сообщили, что состояние Бенедикта XVI остается тяжелым - РИА Новости, 29.12.2022
В Ватикане сообщили, что состояние Бенедикта XVI остается тяжелым
Состояние папы на покое Бенедикта XVI остается тяжелым, ситуация стабильная, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:24
2022-12-29T16:54
религия
бенедикт xvi (йозеф ратцингер)
ватикан
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 29 дек - РИА Новости, Сергей Старцев. Состояние папы на покое Бенедикта XVI остается тяжелым, ситуация стабильная, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни."Почетный папа смог хорошо отдохнуть минувшей ночью. Он находится в полном сознании и бодрствует. И хотя сегодня его состояние остается тяжелым, ситуация в настоящий момент стабильная", - сказал официальный представитель Ватикана журналистам. Он также сообщил, что папа Римский Франциск вновь призвал верующих молиться о Бенедикте XVI. Ранее в четверг информированные источники сообщили РИА Новости, что "состояние почетного папы остается очень серьезным и он находится под постоянным медицинским контролем".В среду в ходе всеобщей аудиенции в Ватикане папа Римский Франциск попросил верующих вознести особую молитву о Бенедикте XVI, отметив, что он "очень болен". Понтифик призвал молитвенно поддержать своего предшественника на Апостольском престоле, "попросив Господа, чтобы он утешил и поддержал его в этом свидетельстве любви к церкви до самого конца". По окончании всеобщей аудиенции папа Франциск отправился в находящийся в Ватиканских садах монастырь Mater Ecclesiae, чтобы навестить Бенедикта XVI. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил в этой связи, что в последние часы состояние здоровья почетного понтифика ухудшилось в силу его преклонного возраста.Позднее местным СМИ стало известно, что проблемы со здоровьем, в частности, с дыханием, возникли у почетного понтифика еще перед католическим Рождеством. Газета La Stampa со ссылкой на свои источники в Ватикане сообщила "о прогрессирующем ухудшении состояния здоровья, которое помимо дыхательной системы затронуло и другие внутренние органы, в том числе сердце".Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года. На консистории 11 февраля 2013 года он неожиданно объявил о решении отречься от папского престола. 95-летний папа на покое в настоящее время живет в маленьком монастыре Mater Ecclesiae, находящемся в Ватиканских садах.
https://ria.ru/20220704/otstavka-1800070145.html
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бенедикт xvi (йозеф ратцингер), ватикан, религия, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), Ватикан, Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
16:24 29.12.2022 (обновлено: 16:54 29.12.2022)
 
В Ватикане сообщили, что состояние Бенедикта XVI остается тяжелым

Ватикан сообщил, что состояние папы на покое Бенедикта XVI остается стабильно тяжелым

© AP Photo / Alessandra Tarantino, PoolПочетный папа Римский Бенедикт XVI
Почетный папа Римский Бенедикт XVI - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino, Pool
Почетный папа Римский Бенедикт XVI. Архивное фото
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ВАТИКАН, 29 дек - РИА Новости, Сергей Старцев. Состояние папы на покое Бенедикта XVI остается тяжелым, ситуация стабильная, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
"Почетный папа смог хорошо отдохнуть минувшей ночью. Он находится в полном сознании и бодрствует. И хотя сегодня его состояние остается тяжелым, ситуация в настоящий момент стабильная", - сказал официальный представитель Ватикана журналистам. Он также сообщил, что папа Римский Франциск вновь призвал верующих молиться о Бенедикте XVI. Ранее в четверг информированные источники сообщили РИА Новости, что "состояние почетного папы остается очень серьезным и он находится под постоянным медицинским контролем".
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа на покое Бенедикт XVI
Папа на покое Бенедикт XVI - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа на покое Бенедикт XVI
В среду в ходе всеобщей аудиенции в Ватикане папа Римский Франциск попросил верующих вознести особую молитву о Бенедикте XVI, отметив, что он "очень болен". Понтифик призвал молитвенно поддержать своего предшественника на Апостольском престоле, "попросив Господа, чтобы он утешил и поддержал его в этом свидетельстве любви к церкви до самого конца". По окончании всеобщей аудиенции папа Франциск отправился в находящийся в Ватиканских садах монастырь Mater Ecclesiae, чтобы навестить Бенедикта XVI. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил в этой связи, что в последние часы состояние здоровья почетного понтифика ухудшилось в силу его преклонного возраста.
Позднее местным СМИ стало известно, что проблемы со здоровьем, в частности, с дыханием, возникли у почетного понтифика еще перед католическим Рождеством. Газета La Stampa со ссылкой на свои источники в Ватикане сообщила "о прогрессирующем ухудшении состояния здоровья, которое помимо дыхательной системы затронуло и другие внутренние органы, в том числе сердце".
Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года. На консистории 11 февраля 2013 года он неожиданно объявил о решении отречься от папского престола. 95-летний папа на покое в настоящее время живет в маленьком монастыре Mater Ecclesiae, находящемся в Ватиканских садах.
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