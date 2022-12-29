https://ria.ru/20221229/benedikt-1842265886.html

В Ватикане сообщили, что состояние Бенедикта XVI остается тяжелым

В Ватикане сообщили, что состояние Бенедикта XVI остается тяжелым - РИА Новости, 29.12.2022

В Ватикане сообщили, что состояние Бенедикта XVI остается тяжелым

Состояние папы на покое Бенедикта XVI остается тяжелым, ситуация стабильная, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:24

2022-12-29T16:24

2022-12-29T16:54

религия

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

ватикан

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841981111_147:501:2895:2047_1920x0_80_0_0_bad10a9c8032e0be2f1f3257d7922f63.jpg

ВАТИКАН, 29 дек - РИА Новости, Сергей Старцев. Состояние папы на покое Бенедикта XVI остается тяжелым, ситуация стабильная, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни."Почетный папа смог хорошо отдохнуть минувшей ночью. Он находится в полном сознании и бодрствует. И хотя сегодня его состояние остается тяжелым, ситуация в настоящий момент стабильная", - сказал официальный представитель Ватикана журналистам. Он также сообщил, что папа Римский Франциск вновь призвал верующих молиться о Бенедикте XVI. Ранее в четверг информированные источники сообщили РИА Новости, что "состояние почетного папы остается очень серьезным и он находится под постоянным медицинским контролем".В среду в ходе всеобщей аудиенции в Ватикане папа Римский Франциск попросил верующих вознести особую молитву о Бенедикте XVI, отметив, что он "очень болен". Понтифик призвал молитвенно поддержать своего предшественника на Апостольском престоле, "попросив Господа, чтобы он утешил и поддержал его в этом свидетельстве любви к церкви до самого конца". По окончании всеобщей аудиенции папа Франциск отправился в находящийся в Ватиканских садах монастырь Mater Ecclesiae, чтобы навестить Бенедикта XVI. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил в этой связи, что в последние часы состояние здоровья почетного понтифика ухудшилось в силу его преклонного возраста.Позднее местным СМИ стало известно, что проблемы со здоровьем, в частности, с дыханием, возникли у почетного понтифика еще перед католическим Рождеством. Газета La Stampa со ссылкой на свои источники в Ватикане сообщила "о прогрессирующем ухудшении состояния здоровья, которое помимо дыхательной системы затронуло и другие внутренние органы, в том числе сердце".Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года. На консистории 11 февраля 2013 года он неожиданно объявил о решении отречься от папского престола. 95-летний папа на покое в настоящее время живет в маленьком монастыре Mater Ecclesiae, находящемся в Ватиканских садах.

https://ria.ru/20220704/otstavka-1800070145.html

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

бенедикт xvi (йозеф ратцингер), ватикан, религия, франциск (хорхе марио бергольо)