Республиканцы пообещали привлечь Байдена к ответственности
Республиканцы из палаты представителей пообещали привлечь Байдена к ответственности
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Республиканцы из комитета по надзору палаты представителей пообещали наступление ответственности для действующей администрации по вопросу влияния президента США Джо Байдена на бизнес членов семьи.
"Надзор и ответственность последуют", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте республиканцев из комитета по надзору.
Законодатели заявили, что Белый дом препятствует расследованию конгрессом нескольких вопросов, в частности, кризиса на границе, контрабанды фентанила, вывода войск из Афганистана, происхождения коронавируса и влияния Байдена на бизнес членов семьи. "Мы непоколебимы", - говорится в сообщении.
3 января начнет работу новый состав палаты представителей, в котором большинство будет у Республиканской партии. Ранее республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер пообещал расследование в отношении Байдена касательно того, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах и является ли американский лидер риском для национальной безопасности. По словам законодателя, сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке. О грядущих расследованиях предупреждал и лидер фракции в палате Кевин Маккарти, который в новом составе, как ожидается, станет спикером - третьим лицом государства.