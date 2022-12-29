https://ria.ru/20221229/bayden-1842353350.html

Республиканцы пообещали привлечь Байдена к ответственности

Республиканцы пообещали привлечь Байдена к ответственности - РИА Новости, 29.12.2022

Республиканцы пообещали привлечь Байдена к ответственности

Республиканцы из комитета по надзору палаты представителей пообещали наступление ответственности для действующей администрации по вопросу влияния президента США РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T21:42

2022-12-29T21:42

2022-12-29T21:42

в мире

джо байден

кевин маккарти

сша

афганистан

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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Республиканцы из комитета по надзору палаты представителей пообещали наступление ответственности для действующей администрации по вопросу влияния президента США Джо Байдена на бизнес членов семьи. Законодатели заявили, что Белый дом препятствует расследованию конгрессом нескольких вопросов, в частности, кризиса на границе, контрабанды фентанила, вывода войск из Афганистана, происхождения коронавируса и влияния Байдена на бизнес членов семьи. "Мы непоколебимы", - говорится в сообщении. 3 января начнет работу новый состав палаты представителей, в котором большинство будет у Республиканской партии. Ранее республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер пообещал расследование в отношении Байдена касательно того, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах и является ли американский лидер риском для национальной безопасности. По словам законодателя, сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке. О грядущих расследованиях предупреждал и лидер фракции в палате Кевин Маккарти, который в новом составе, как ожидается, станет спикером - третьим лицом государства.

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, кевин маккарти, сша, афганистан