https://ria.ru/20221229/avtovaz-1842261889.html

"АвтоВАЗ" планирует перейти к мелкоузловой сборке в Петербурге с 2025 года

"АвтоВАЗ" планирует перейти к мелкоузловой сборке в Петербурге с 2025 года - РИА Новости, 29.12.2022

"АвтоВАЗ" планирует перейти к мелкоузловой сборке в Петербурге с 2025 года

"АвтоВАЗ" планирует в перспективе углублять локализацию производства автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, намерен начать переход к... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:14

2022-12-29T16:14

2022-12-29T16:14

авто

экономика

максим соколов

санкт-петербург

автоваз

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ИЖЕВСК, 29 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует в перспективе углублять локализацию производства автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, намерен начать переход к мелкоузловой сборке (CKD) с 2025 года, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Чтобы сделать локализацию, необходим как минимум серьезный инжиниринг и перенастройка как самой платформы базовых автомобилей, так и элементов компонентной базы (узлов, агрегатов). Поэтому мы постепенно начнем переходить к локализации… С 2024 года в SKD, а в 2025 и 2026 уходить в CKD", - сказал он, уточнив, что сначала на заводе в Петербурге начнется крупноузловая сборка автомобилей. Традиционно DKD и SKD считаются крупноузловой сборкой, первый вариант подразумевает меньшее количество деталей, которое нужно дособрать на заводе, второй - большее. CKD, в свою очередь, более локализованное мелкоузловое производство - то есть автомобиль приходит на предприятие полностью разобранный, CKD также зачастую включает в себя сварку и окраску. Ранее в декабре Соколов сообщал, что производство автомобилей под брендом Lada будет запущено на бывшем заводе Nissan в Петербурге во втором полугодии 2023 года. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

https://ria.ru/20221229/avtovaz-1842138426.html

https://ria.ru/20221226/lada-1841399172.html

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Кирилл Волков

авто, экономика, максим соколов, санкт-петербург, автоваз