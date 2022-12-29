https://ria.ru/20221229/avatar-1842121374.html

Сиквел "Аватара" заработал больше миллиарда в мировом прокате

Сиквел "Аватара" заработал больше миллиарда в мировом прокате - РИА Новости, 29.12.2022

Сиквел "Аватара" заработал больше миллиарда в мировом прокате

Фильм "Аватар: Путь воды" заработал больше миллиарда в мировом прокате. Таких результатов лента достигла всего за 14 дней, пишет Deadline. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:38

2022-12-29T11:38

2022-12-29T11:39

культура

новости культуры

кино и сериалы

джеймс кэмерон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836999786_45:0:1337:727_1920x0_80_0_0_a4d562da287fbb3100416cd1ad0e162d.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Фильм "Аватар: Путь воды" заработал больше миллиарда в мировом прокате. Таких результатов лента достигла всего за 14 дней, пишет Deadline. Фильм стал шестым в истории кино и четвертым проектом Disney, преодолевшим эту отметку за первые две недели после релиза."Путь воды" — первый из четырех сиквелов "Аватара" 2009 года. В ленте рассказывается о том, что стало с главными героями оригинала — экс-землянином Джейком Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницей народа на’ви с планеты Пандора. У пары появились дети. И теперь они должны защитить и их от новой угрозы — на Пандору с Земли возвращается корпорация по добыче редкого минерала. Местные вынуждены бежать ближе к воде.

https://ria.ru/20221207/avatar-1837026797.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, джеймс кэмерон