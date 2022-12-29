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Сиквел "Аватара" заработал больше миллиарда в мировом прокате
Сиквел "Аватара" заработал больше миллиарда в мировом прокате - РИА Новости, 29.12.2022
Сиквел "Аватара" заработал больше миллиарда в мировом прокате
Фильм "Аватар: Путь воды" заработал больше миллиарда в мировом прокате. Таких результатов лента достигла всего за 14 дней, пишет Deadline. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:38
2022-12-29T11:38
2022-12-29T11:39
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джеймс кэмерон
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Фильм "Аватар: Путь воды" заработал больше миллиарда в мировом прокате. Таких результатов лента достигла всего за 14 дней, пишет Deadline. Фильм стал шестым в истории кино и четвертым проектом Disney, преодолевшим эту отметку за первые две недели после релиза."Путь воды" — первый из четырех сиквелов "Аватара" 2009 года. В ленте рассказывается о том, что стало с главными героями оригинала — экс-землянином Джейком Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницей народа на’ви с планеты Пандора. У пары появились дети. И теперь они должны защитить и их от новой угрозы — на Пандору с Земли возвращается корпорация по добыче редкого минерала. Местные вынуждены бежать ближе к воде.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, джеймс кэмерон
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Джеймс Кэмерон
11:38 29.12.2022 (обновлено: 11:39 29.12.2022)
Сиквел "Аватара" заработал больше миллиарда в мировом прокате
Фильм "Аватар: Путь воды" заработал больше миллиарда в мировом прокате