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Сиквел "Аватара" заработал больше миллиарда в мировом прокате - РИА Новости, 29.12.2022
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Культура
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Сиквел "Аватара" заработал больше миллиарда в мировом прокате
Сиквел "Аватара" заработал больше миллиарда в мировом прокате - РИА Новости, 29.12.2022
Сиквел "Аватара" заработал больше миллиарда в мировом прокате
Фильм "Аватар: Путь воды" заработал больше миллиарда в мировом прокате. Таких результатов лента достигла всего за 14 дней, пишет Deadline. РИА Новости, 29.12.2022
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Фильм "Аватар: Путь воды" заработал больше миллиарда в мировом прокате. Таких результатов лента достигла всего за 14 дней, пишет Deadline. Фильм стал шестым в истории кино и четвертым проектом Disney, преодолевшим эту отметку за первые две недели после релиза."Путь воды" — первый из четырех сиквелов "Аватара" 2009 года. В ленте рассказывается о том, что стало с главными героями оригинала — экс-землянином Джейком Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницей народа на’ви с планеты Пандора. У пары появились дети. И теперь они должны защитить и их от новой угрозы — на Пандору с Земли возвращается корпорация по добыче редкого минерала. Местные вынуждены бежать ближе к воде.
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новости культуры, кино и сериалы, джеймс кэмерон
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Джеймс Кэмерон
11:38 29.12.2022 (обновлено: 11:39 29.12.2022)
 
Сиквел "Аватара" заработал больше миллиарда в мировом прокате

Фильм "Аватар: Путь воды" заработал больше миллиарда в мировом прокате

© 20th Century Studios (2022)Кадр из фильм "Аватар: Путь воды"
Кадр из фильм Аватар: Путь воды
© 20th Century Studios (2022)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Фильм "Аватар: Путь воды" заработал больше миллиарда в мировом прокате. Таких результатов лента достигла всего за 14 дней, пишет Deadline.
Фильм стал шестым в истории кино и четвертым проектом Disney, преодолевшим эту отметку за первые две недели после релиза.
"Путь воды" — первый из четырех сиквелов "Аватара" 2009 года. В ленте рассказывается о том, что стало с главными героями оригинала — экс-землянином Джейком Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницей народа на’ви с планеты Пандора.
У пары появились дети. И теперь они должны защитить и их от новой угрозы — на Пандору с Земли возвращается корпорация по добыче редкого минерала. Местные вынуждены бежать ближе к воде.
Кадр из фильм Аватар: Путь воды
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