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На Шоссе Энтузиастов в Москве восстановили движение после аварии - РИА Новости, 29.12.2022
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На Шоссе Энтузиастов в Москве восстановили движение после аварии
На Шоссе Энтузиастов в Москве восстановили движение после аварии - РИА Новости, 29.12.2022
На Шоссе Энтузиастов в Москве восстановили движение после аварии
Движение на улице Шоссе Энтузиастов в Москве восстановлено после аварии с участием двух автомобилей, сообщили в телеграм-канале столичного департамента... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:22
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происшествия
москва
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Движение на улице Шоссе Энтузиастов в Москве восстановлено после аварии с участием двух автомобилей, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее на улице Шоссе Энтузиастов в районе дома 2 столкнулись два автомобиля. Движение в сторону ТТК осуществлялось по 1 полосе из 4. "Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
18:22 29.12.2022 (обновлено: 18:35 29.12.2022)
 
На Шоссе Энтузиастов в Москве восстановили движение после аварии

Дептранс: на Шоссе Энтузиастов в Москве восстановили движение после аварии

© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в медиабанкШоссе Энтузиастов
Шоссе Энтузиастов - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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Шоссе Энтузиастов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Движение на улице Шоссе Энтузиастов в Москве восстановлено после аварии с участием двух автомобилей, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Ранее на улице Шоссе Энтузиастов в районе дома 2 столкнулись два автомобиля. Движение в сторону ТТК осуществлялось по 1 полосе из 4.
"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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