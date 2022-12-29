https://ria.ru/20221229/avariya-1842318227.html

На Шоссе Энтузиастов в Москве восстановили движение после аварии

На Шоссе Энтузиастов в Москве восстановили движение после аварии - РИА Новости, 29.12.2022

На Шоссе Энтузиастов в Москве восстановили движение после аварии

Движение на улице Шоссе Энтузиастов в Москве восстановлено после аварии с участием двух автомобилей, сообщили в телеграм-канале столичного департамента... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:22

2022-12-29T18:22

2022-12-29T18:35

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Движение на улице Шоссе Энтузиастов в Москве восстановлено после аварии с участием двух автомобилей, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее на улице Шоссе Энтузиастов в районе дома 2 столкнулись два автомобиля. Движение в сторону ТТК осуществлялось по 1 полосе из 4. "Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221229/dtp-1842248437.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва