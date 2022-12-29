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Следствие просит суд заочно арестовать участника Pussy Riot Верзилова* - РИА Новости, 29.12.2022
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Следствие просит суд заочно арестовать участника Pussy Riot Верзилова*
Следствие просит суд заочно арестовать участника Pussy Riot Верзилова* - РИА Новости, 29.12.2022
Следствие просит суд заочно арестовать участника Pussy Riot Верзилова*
Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова* по обвинению в РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:39
2022-12-29T16:10
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
pussy riot
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова* по обвинению в неисполнении законодательства о втором гражданстве, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев."Рассмотрение ходатайства Главного следственного управления СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 330.2 УК РФ, состоится 9 января в 12.00 в Басманном суде Москвы", - сказал собеседник агентства.По словам адвоката, следствие считает Верзилова* скрывшимся в Ватикане.Вменяемая ему статья не предполагает самой суровой меры пресечения, так как её санкцией не предусмотрено лишения свободы. Однако ранее с Верзилова* брали подписку о невыезде, а при ее нарушении, как разъясняет уголовно-процессуальный кодекс, следствие может требовать ареста.Ранее Верзилова* объявили в розыск по делу о сокрытии канадского гражданства. Дело против Верзилова* возбуждено по статье 330.2, которая появилась в Уголовном кодексе в 2014 году. Реальный срок по ней не грозит, только штраф или обязательные работы на срок до 400 часов.Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot. "Медиазона"** – интернет-СМИ, специализирующееся на судебной и правоохранительной сферах.*Признан физлицом, выполняющим функции иноагента**Признано СМИ-иноагентом
https://ria.ru/20221226/arest-1841522843.html
https://ria.ru/20220523/pismo-1790185265.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, pussy riot
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Pussy Riot
15:39 29.12.2022 (обновлено: 16:10 29.12.2022)
 
Следствие просит суд заочно арестовать участника Pussy Riot Верзилова*

Верзилова* попросили заочно арестовать по делу о неуведомлении об иностранном гражданстве

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова* по обвинению в неисполнении законодательства о втором гражданстве, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
"Рассмотрение ходатайства Главного следственного управления СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 330.2 УК РФ, состоится 9 января в 12.00 в Басманном суде Москвы", - сказал собеседник агентства.
Один из фигурантов по делу Росавиции, директор ООО 5.25 программы Иван Ларионов в зале заседаний Дорогомиловского районного суда города Москвы. 26 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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По словам адвоката, следствие считает Верзилова* скрывшимся в Ватикане.
Вменяемая ему статья не предполагает самой суровой меры пресечения, так как её санкцией не предусмотрено лишения свободы. Однако ранее с Верзилова* брали подписку о невыезде, а при ее нарушении, как разъясняет уголовно-процессуальный кодекс, следствие может требовать ареста.
Ранее Верзилова* объявили в розыск по делу о сокрытии канадского гражданства. Дело против Верзилова* возбуждено по статье 330.2, которая появилась в Уголовном кодексе в 2014 году. Реальный срок по ней не грозит, только штраф или обязательные работы на срок до 400 часов.
Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot. "Медиазона"** – интернет-СМИ, специализирующееся на судебной и правоохранительной сферах.
*Признан физлицом, выполняющим функции иноагента
**Признано СМИ-иноагентом
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 15:17Религия
Митрополит Иларион направил в Ватикан письмо про Петра Верзилова*
 
Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияPussy Riot
 
 
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