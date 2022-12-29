https://ria.ru/20221229/arest-1842244959.html

Следствие просит суд заочно арестовать участника Pussy Riot Верзилова*

Следствие просит суд заочно арестовать участника Pussy Riot Верзилова* - РИА Новости, 29.12.2022

Следствие просит суд заочно арестовать участника Pussy Riot Верзилова*

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова* по обвинению в РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T15:39

2022-12-29T15:39

2022-12-29T16:10

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

pussy riot

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова* по обвинению в неисполнении законодательства о втором гражданстве, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев."Рассмотрение ходатайства Главного следственного управления СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 330.2 УК РФ, состоится 9 января в 12.00 в Басманном суде Москвы", - сказал собеседник агентства.По словам адвоката, следствие считает Верзилова* скрывшимся в Ватикане.Вменяемая ему статья не предполагает самой суровой меры пресечения, так как её санкцией не предусмотрено лишения свободы. Однако ранее с Верзилова* брали подписку о невыезде, а при ее нарушении, как разъясняет уголовно-процессуальный кодекс, следствие может требовать ареста.Ранее Верзилова* объявили в розыск по делу о сокрытии канадского гражданства. Дело против Верзилова* возбуждено по статье 330.2, которая появилась в Уголовном кодексе в 2014 году. Реальный срок по ней не грозит, только штраф или обязательные работы на срок до 400 часов.Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot. "Медиазона"** – интернет-СМИ, специализирующееся на судебной и правоохранительной сферах.*Признан физлицом, выполняющим функции иноагента**Признано СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20221226/arest-1841522843.html

https://ria.ru/20220523/pismo-1790185265.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, pussy riot