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Путин поблагодарил создателей военных кораблей - РИА Новости, 29.12.2022
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Путин поблагодарил создателей военных кораблей
Путин поблагодарил создателей военных кораблей - РИА Новости, 29.12.2022
Путин поблагодарил создателей военных кораблей
Президент России Владимир Путин поблагодарил конструкторов и инженеров, которые создавали корабли для ВМФ, в том числе атомные подлодки. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:47
2022-12-29T14:11
безопасность
владимир путин
россия
севмаш
объединенная судостроительная корпорация
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил конструкторов и инженеров, которые создавали корабли для ВМФ, в том числе атомные подлодки. В четверг Путин по видеоконференцсвязи принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, поступающих в состав ВМФ, и спуска на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III". "Хочу поздравить всех военных моряков и корабелов России с этим знаменательным, этапным для флота событием. Поблагодарить коллективы "Севмаша", Зеленодольского и Средненевского судостроительных заводов за добросовестный труд, за своевременное и качественное выполнение заданий", - сказал глава государства. Путин отметил, что конструкторы, инженеры, рабочие этих предприятий вновь на деле доказали свой высокий профессионализм. "Особо отмечу вклад в создание атомного подводного флота предприятий Объединенной Судостроительной корпорации, конструкторского бюро "Рубин" и завода "Севмаш", - отметил он.
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безопасность, владимир путин, россия, севмаш, объединенная судостроительная корпорация
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Севмаш, Объединенная судостроительная корпорация
13:47 29.12.2022 (обновлено: 14:11 29.12.2022)
 
Путин поблагодарил создателей военных кораблей

Путин поблагодарил создателей военных кораблей, в том числе атомных подлодок

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии подъёма флага на новых кораблях и спуска на воду атомной подлодки "Император Александр III". 29 декабря 2022
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии подъёма флага на новых кораблях и спуска на воду атомной подлодки Император Александр III. 29 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии подъёма флага на новых кораблях и спуска на воду атомной подлодки "Император Александр III". 29 декабря 2022
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил конструкторов и инженеров, которые создавали корабли для ВМФ, в том числе атомные подлодки.
В четверг Путин по видеоконференцсвязи принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, поступающих в состав ВМФ, и спуска на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III".
"Хочу поздравить всех военных моряков и корабелов России с этим знаменательным, этапным для флота событием. Поблагодарить коллективы "Севмаша", Зеленодольского и Средненевского судостроительных заводов за добросовестный труд, за своевременное и качественное выполнение заданий", - сказал глава государства.
Путин отметил, что конструкторы, инженеры, рабочие этих предприятий вновь на деле доказали свой высокий профессионализм. "Особо отмечу вклад в создание атомного подводного флота предприятий Объединенной Судостроительной корпорации, конструкторского бюро "Рубин" и завода "Севмаш", - отметил он.
Подъем государственного флага РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 13:45
Путин выразил уверенность, что военные моряки будут с честью выполнять долг
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссияСевмашОбъединенная судостроительная корпорация
 
 
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