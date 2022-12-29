13:47 29.12.2022 (обновлено: 14:11 29.12.2022)
Путин поблагодарил создателей военных кораблей
Путин поблагодарил создателей военных кораблей, в том числе атомных подлодок
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии подъёма флага на новых кораблях и спуска на воду атомной подлодки "Император Александр III". 29 декабря 2022
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии подъёма флага на новых кораблях и спуска на воду атомной подлодки "Император Александр III". 29 декабря 2022
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил конструкторов и инженеров, которые создавали корабли для ВМФ, в том числе атомные подлодки.
В четверг Путин по видеоконференцсвязи принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, поступающих в состав ВМФ, и спуска на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III".
"Хочу поздравить всех военных моряков и корабелов России с этим знаменательным, этапным для флота событием. Поблагодарить коллективы "Севмаша", Зеленодольского и Средненевского судостроительных заводов за добросовестный труд, за своевременное и качественное выполнение заданий", - сказал глава государства.
Путин отметил, что конструкторы, инженеры, рабочие этих предприятий вновь на деле доказали свой высокий профессионализм. "Особо отмечу вклад в создание атомного подводного флота предприятий Объединенной Судостроительной корпорации, конструкторского бюро "Рубин" и завода "Севмаш", - отметил он.