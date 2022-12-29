https://ria.ru/20221229/apl-1842198798.html

Путин поблагодарил создателей военных кораблей

Путин поблагодарил создателей военных кораблей - РИА Новости, 29.12.2022

Путин поблагодарил создателей военных кораблей

Президент России Владимир Путин поблагодарил конструкторов и инженеров, которые создавали корабли для ВМФ, в том числе атомные подлодки. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:47

2022-12-29T13:47

2022-12-29T14:11

безопасность

владимир путин

россия

севмаш

объединенная судостроительная корпорация

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил конструкторов и инженеров, которые создавали корабли для ВМФ, в том числе атомные подлодки. В четверг Путин по видеоконференцсвязи принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, поступающих в состав ВМФ, и спуска на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III". "Хочу поздравить всех военных моряков и корабелов России с этим знаменательным, этапным для флота событием. Поблагодарить коллективы "Севмаша", Зеленодольского и Средненевского судостроительных заводов за добросовестный труд, за своевременное и качественное выполнение заданий", - сказал глава государства. Путин отметил, что конструкторы, инженеры, рабочие этих предприятий вновь на деле доказали свой высокий профессионализм. "Особо отмечу вклад в создание атомного подводного флота предприятий Объединенной Судостроительной корпорации, конструкторского бюро "Рубин" и завода "Севмаш", - отметил он.

https://ria.ru/20221229/moryaki-1842197542.html

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безопасность, владимир путин, россия, севмаш, объединенная судостроительная корпорация