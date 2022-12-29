https://ria.ru/20221229/amerika-1842025072.html

США оказались между утратой мирового лидерства и экономическим тупиком

США оказались между утратой мирового лидерства и экономическим тупиком - РИА Новости, 29.12.2022

США оказались между утратой мирового лидерства и экономическим тупиком

Сто двадцать семь членов Всемирной торговой организации (ВТО) заявили США протест, и воспринимается это буквально всеми как акция, организованная Китаем. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T08:00

2022-12-29T08:00

2022-12-29T08:02

авторы

китай

сша

америка

всемирная торговая организация (вто)

санкции в отношении россии

оон

россия

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Сто двадцать семь членов Всемирной торговой организации (ВТО) заявили США протест, и воспринимается это буквально всеми как акция, организованная Китаем.Правда, акция далеко не первая. А ровно 61-я — при меняющемся составе протестующих (раньше их было меньше). Упорство — национальная китайская черта, и в ВТО они ее являют миру во всей красе.История тут такая: в середине месяца мы уже рассказывали, как в начале декабря Орган по разрешению споров в ВТО вынес (после четырех лет мучений) решение в пользу Китая по делу 2018 года об американских пошлинах на импорт стали в США. После чего Пекин, вдохновившись победой, подал точно такой же иск уже по поводу таких же американских запретов на почти любое сотрудничество с Китаем по части полупроводников. Хотя известно, что США эти рекомендации ВТО выполнять не собираются, но вода камень точит.Сегодня атака идет по несколько другому направлению. Дело в том, что Орган по разрешению споров — это одно, а есть в ВТО еще Высший апелляционный орган, члены которого называются судьями, да, собственно, из профессиональных судей и набираются. И тут проблема в том, что эта часть ВТО уже много лет находится в глубоком параличе, потому что США заблокировали механизм назначения туда этих самых судей. И вот сейчас в очередной раз большая часть экономик мира Америку за это осудила. А та, соответственно, в очередной раз это проигнорировала.Давайте посмотрим на один из эпизодов той борьбы. Год 2018-й, против США выступили Индия, Евросоюз, Китай и другие. То, похоже, был протест номер два из 61. Дело в том, что Америка тогда (как и сейчас) блокировала процесс отбора судей, на тот момент из семи таковых оставалось трое, из которых двое уходили в отставку через месяц.Протестовавшие предлагали удлинить срок службы судей, сделать их работу постоянной, а не совмещенной и, главное, оставлять их на должности до тех пор, пока не будет найдена замена. США все это, повторим, блокировали и, похоже, сейчас примерно тем же занимаются. То есть Америке не нужна ВТО как организация, где существуют механизмы, оспаривающие ее решения.И тут самое интересное, что всем другим — и именно сегодня — такой механизм нужен, в том числе тем, кто считается союзником США. Нынешняя акция Китая в британской The Guardian описывается так: рядом стоят две подписи — Австралии и Китая. А в 2018 году протестовали еще Норвегия, Канада, Швейцария, та же Австралия.Но сейчас, повторим, против США выступили 127 государств — и это то самое большинство, которое отказывается присоединяться к антироссийским санкциям. И необязательно из морально-союзническо-политических, а чаще из чисто экономических соображений.Здесь надо учитывать, что, по мнению вот этого большинства, сейчас просто не время для использования торговых ограничений (то есть санкций) против кого угодно. Кому плохо от санкций против России, мы уже видим. А с января должны заработать новые санкции против Китая — по части полупроводников и по множеству иных товаров. И это в то время, когда десятки стран мира предчувствуют какие-то совершенно пока непредсказуемые экономические ужасы.Оценка все той же ВТО: если мировая торговля в 2023 году вообще вырастет, то максимум на один процент, хотя раньше ожидали роста на 3,4 процента. И это после ковидной перезагрузки, которая по своим последствиям оказалась страшнее мировой войны. От Китая сейчас попросту ждут чудес (потому что больше не от кого) — резкого оживления торговли после окончания политики "ноль ковида" и, соответственно, бешеной активизации там производств и заключения множества торговых сделок. Но чудеса зависят в том числе от того, насколько умело Пекин будет сопротивляться. Понятно, что делать это он будет далеко не только в ВТО, которая превращена Америкой в ничтожество.Заметим, что суть всего сюжета — приближение момента, когда односторонние (то есть вводимые в обход ООН) экономические санкции, а на деле торговые ограничения уйдут в прошлое. Пекин показывает, что такой момент не совсем за горизонтом. Точнее, медленно приближает его своим упорством.Но сопротивление США тоже не слабое. Вот эпизод этой борьбы: есть такой американский автор — Виктор Ча (этнический китаец с ненавистью к родине предков). Он, кроме того что занят публицистикой, активно работает в уникально вредной полугосударственной организации — "Национальном фонде за демократию"*. И вот на днях этот Ча выступил одновременно в нескольких изданиях со своими известными идеями о том, как не давать Китаю влиять через соотечественников и с помощью своего веса в мировой торговле на что бы то ни было в мире.Самое ценное в этой публикации — это доведенная до кристальной ясности мысль: Китай хочет заставить правительства и бизнес по всему миру уважать его интересы.Это что — обвинение? Да, потому что Китай, говорит Ча, это враг демократии. И страны коллективного Запада должны поэтому не заниматься ерундой, а объединяться против угрозы, поскольку поодиночке этого гиганта не остановить.А теперь главное: в годы холодной войны Вашингтон уже не раз отказывался от либеральных практик для защиты либерального миропорядка. И вот сегодня Запад может нуждаться в "компромиссах" по части принципов свободной торговли, если хочет не дать Пекину коррумпировать глобализацию.То есть принципы эти надо полностью отбросить, и не только в торговле, потому что нет другого выхода.Собственно, это и есть точное определение того, что происходит. Принципы того самого либерального миропорядка не работают, потому что Запад из-за них проигрывает. И он их довольно давно стал игнорировать — после чего возникла тупиковая ситуация для тех, кто начал нынешнюю мировую войну еще в 2018 году (хотя крымская "разминка" 2014-го была раньше). Война поначалу шла именно в мировой торговле (при мощном информационном сопровождении), начавшись со всяческих ограничений против Китая. Возникает вопрос, что будет сейчас. Отступать Америка пока не научилась, но получать протесты и вдобавок скатываться в экономический тупик и тащить туда союзников ей тоже неприятно.* Организация, признанная нежелательной на территории России.

https://ria.ru/20221212/vto-1838167536.html

https://ria.ru/20221217/kitay-1839418261.html

https://ria.ru/20221214/kitay-1838536613.html

https://ria.ru/20221209/vto-1837609020.html

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авторы, китай, сша, америка, всемирная торговая организация (вто), санкции в отношении россии, оон, россия