https://ria.ru/20221229/aktsii-1842128884.html
ДУМ России разрешил мусульманам покупать и продавать акции
ДУМ России разрешил мусульманам покупать и продавать акции - РИА Новости, 29.12.2022
ДУМ России разрешил мусульманам покупать и продавать акции
Совет улемов (ученых) Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) на очередном заседании принял фетву (богословское заключение) о дозволенности РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:23
2022-12-29T11:23
2022-12-29T11:23
религия
россия
ильдар аляутдинов
экономика
центральное духовное управление мусульман россии
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Совет улемов (ученых) Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) на очередном заседании принял фетву (богословское заключение) о дозволенности мусульманам покупать и продавать акции различных компаний, при соблюдении ряда условий, сообщил РИА Новости в четверг зампред ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов. "Суть фетвы по поводу купли-продажи мусульманами акций заключается в том, что на рынке ценных бумаг есть три вида компаний. Первые - их деятельность дозволена шариатом (исламским законом), и торговать такими акциями правоверные имеют право. Вторые – компании, деятельность которых запретна мусульманам, например, азартный и игорный бизнес, алкоголь, бизнес, связанный со свининой и др. Третьи - смешанные компании. Они в основном занимаются разрешенной шариатом деятельностью, но вынуждены прибегать, например, к ростовщическим займам у традиционных банков. Покупать и продавать акции таких компаний разрешено при соблюдении ряда условий подробно изложенные в фетве, которая будет опубликована на наших официальных ресурсах", - сказал Аляутдинов. Он добавил, что в богословское заключение Совета улемов о дозволенности купли-продажи акций мусульманами будет дополнена. "Это не столь значительные поправки. Фетва принята", - заключил зампред ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов.
https://ria.ru/20220923/patriarkh-1819025724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ильдар аляутдинов, экономика, центральное духовное управление мусульман россии
Религия, Россия, Ильдар Аляутдинов, Экономика, Центральное духовное управление мусульман России
ДУМ России разрешил мусульманам покупать и продавать акции
Совет улемов ДУМ России разрешил мусульманам покупать и продавать акции
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Совет улемов (ученых) Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) на очередном заседании принял фетву (богословское заключение) о дозволенности мусульманам покупать и продавать акции различных компаний, при соблюдении ряда условий, сообщил РИА Новости в четверг зампред ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов.
"Суть фетвы по поводу купли-продажи мусульманами акций заключается в том, что на рынке ценных бумаг есть три вида компаний. Первые - их деятельность дозволена шариатом (исламским законом), и торговать такими акциями правоверные имеют право. Вторые – компании, деятельность которых запретна мусульманам, например, азартный и игорный бизнес, алкоголь, бизнес, связанный со свининой и др. Третьи - смешанные компании. Они в основном занимаются разрешенной шариатом деятельностью, но вынуждены прибегать, например, к ростовщическим займам у традиционных банков. Покупать и продавать акции таких компаний разрешено при соблюдении ряда условий подробно изложенные в фетве, которая будет опубликована на наших официальных ресурсах", - сказал Аляутдинов.
Он добавил, что в богословское заключение Совета улемов о дозволенности купли-продажи акций мусульманами будет дополнена.
"Это не столь значительные поправки. Фетва принята", - заключил зампред ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов.