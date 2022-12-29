https://ria.ru/20221229/aktsii-1842128884.html

ДУМ России разрешил мусульманам покупать и продавать акции

ДУМ России разрешил мусульманам покупать и продавать акции - РИА Новости, 29.12.2022

ДУМ России разрешил мусульманам покупать и продавать акции

Совет улемов (ученых) Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) на очередном заседании принял фетву (богословское заключение) о дозволенности РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:23

2022-12-29T11:23

2022-12-29T11:23

религия

россия

ильдар аляутдинов

экономика

центральное духовное управление мусульман россии

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Совет улемов (ученых) Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) на очередном заседании принял фетву (богословское заключение) о дозволенности мусульманам покупать и продавать акции различных компаний, при соблюдении ряда условий, сообщил РИА Новости в четверг зампред ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов. "Суть фетвы по поводу купли-продажи мусульманами акций заключается в том, что на рынке ценных бумаг есть три вида компаний. Первые - их деятельность дозволена шариатом (исламским законом), и торговать такими акциями правоверные имеют право. Вторые – компании, деятельность которых запретна мусульманам, например, азартный и игорный бизнес, алкоголь, бизнес, связанный со свининой и др. Третьи - смешанные компании. Они в основном занимаются разрешенной шариатом деятельностью, но вынуждены прибегать, например, к ростовщическим займам у традиционных банков. Покупать и продавать акции таких компаний разрешено при соблюдении ряда условий подробно изложенные в фетве, которая будет опубликована на наших официальных ресурсах", - сказал Аляутдинов. Он добавил, что в богословское заключение Совета улемов о дозволенности купли-продажи акций мусульманами будет дополнена. "Это не столь значительные поправки. Фетва принята", - заключил зампред ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов.

https://ria.ru/20220923/patriarkh-1819025724.html

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Екатерина Зайцева

россия, ильдар аляутдинов, экономика, центральное духовное управление мусульман россии