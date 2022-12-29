https://ria.ru/20221229/aktivy-1842303375.html

На Украине активы подсанкционных лиц будут разыскивать новой программой

На Украине активы подсанкционных лиц будут разыскивать новой программой - РИА Новости, 29.12.2022

На Украине активы подсанкционных лиц будут разыскивать новой программой

Украинское национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сообщило о разработке и внедрении новой аналитической программы по розыску активов... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:56

2022-12-29T17:56

2022-12-29T17:56

экономика

владимир зеленский

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598125_15:0:2839:1588_1920x0_80_0_0_b85cc239d9d47cf661aeacea3454dffc.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинское национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сообщило о разработке и внедрении новой аналитической программы по розыску активов лиц, в отношении которых на Украине введены санкции. Ранее совет нацбезопасности и обороны Украины принял, а Владимир Зеленский ввел в действие решение о применении санкций против 3134 физических и 1374 юридических лиц РФ. "В 2022 году проведена комплексная работа по созданию и запуску в тестовую эксплуатацию аналитически-информационной системы АРМ "Розыск". Данный продукт представляет собой сетевое информационно-аналитическое решение, предназначенное для учета, обработки, контроля и анализа данных при выполнении функции обнаружения и поиска активов", - сообщается на сайте "Правительственного портала". По информации ведомства, система позволяет "за крайне короткое время" сформировать любой отчет о функциональных показателях розыска активов и обработать запросы от компетентных органов как в рамках уголовных производств, так и в рамках санкционного механизма. В нацагентстве сообщают, что благодаря программе удалось уменьшить объем затраченного времени на розыскную работу на 30% в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Так, в течение последних одиннадцати месяцев нацагентство обработало более 6,6 тысячи обращений по розыску активов, в том числе около трех тысяч запросов от минюста по розыску активов подсанкционных лиц. Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

https://ria.ru/20221103/ukraina-1829132275.html

https://ria.ru/20221227/sanktsii-1841756449.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина