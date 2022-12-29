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На Украине активы подсанкционных лиц будут разыскивать новой программой - РИА Новости, 29.12.2022
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На Украине активы подсанкционных лиц будут разыскивать новой программой
На Украине активы подсанкционных лиц будут разыскивать новой программой - РИА Новости, 29.12.2022
На Украине активы подсанкционных лиц будут разыскивать новой программой
Украинское национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сообщило о разработке и внедрении новой аналитической программы по розыску активов... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:56
2022-12-29T17:56
экономика
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинское национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сообщило о разработке и внедрении новой аналитической программы по розыску активов лиц, в отношении которых на Украине введены санкции. Ранее совет нацбезопасности и обороны Украины принял, а Владимир Зеленский ввел в действие решение о применении санкций против 3134 физических и 1374 юридических лиц РФ. "В 2022 году проведена комплексная работа по созданию и запуску в тестовую эксплуатацию аналитически-информационной системы АРМ "Розыск". Данный продукт представляет собой сетевое информационно-аналитическое решение, предназначенное для учета, обработки, контроля и анализа данных при выполнении функции обнаружения и поиска активов", - сообщается на сайте "Правительственного портала". По информации ведомства, система позволяет "за крайне короткое время" сформировать любой отчет о функциональных показателях розыска активов и обработать запросы от компетентных органов как в рамках уголовных производств, так и в рамках санкционного механизма. В нацагентстве сообщают, что благодаря программе удалось уменьшить объем затраченного времени на розыскную работу на 30% в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Так, в течение последних одиннадцати месяцев нацагентство обработало более 6,6 тысячи обращений по розыску активов, в том числе около трех тысяч запросов от минюста по розыску активов подсанкционных лиц. Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
https://ria.ru/20221103/ukraina-1829132275.html
https://ria.ru/20221227/sanktsii-1841756449.html
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экономика, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина
Экономика, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Украина
17:56 29.12.2022
 
На Украине активы подсанкционных лиц будут разыскивать новой программой

АРМА: на Украине активы подсанкционных лиц будут разыскивать с помощью новой программы

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинское национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сообщило о разработке и внедрении новой аналитической программы по розыску активов лиц, в отношении которых на Украине введены санкции.
Ранее совет нацбезопасности и обороны Украины принял, а Владимир Зеленский ввел в действие решение о применении санкций против 3134 физических и 1374 юридических лиц РФ.
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"В 2022 году проведена комплексная работа по созданию и запуску в тестовую эксплуатацию аналитически-информационной системы АРМ "Розыск". Данный продукт представляет собой сетевое информационно-аналитическое решение, предназначенное для учета, обработки, контроля и анализа данных при выполнении функции обнаружения и поиска активов", - сообщается на сайте "Правительственного портала".
По информации ведомства, система позволяет "за крайне короткое время" сформировать любой отчет о функциональных показателях розыска активов и обработать запросы от компетентных органов как в рамках уголовных производств, так и в рамках санкционного механизма. В нацагентстве сообщают, что благодаря программе удалось уменьшить объем затраченного времени на розыскную работу на 30% в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Так, в течение последних одиннадцати месяцев нацагентство обработало более 6,6 тысячи обращений по розыску активов, в том числе около трех тысяч запросов от минюста по розыску активов подсанкционных лиц.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
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