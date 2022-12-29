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"Ахмат" еще не показал на спецоперации всего, что может, заявил Кадыров - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/akhmat-1842302960.html
"Ахмат" еще не показал на спецоперации всего, что может, заявил Кадыров
"Ахмат" еще не показал на спецоперации всего, что может, заявил Кадыров - РИА Новости, 29.12.2022
"Ахмат" еще не показал на спецоперации всего, что может, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" пока не использовал все свои возможности в ходе спецоперации и ждет своего часа, чтобы их... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:55
2022-12-29T17:55
специальная военная операция на украине
безопасность
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" пока не использовал все свои возможности в ходе спецоперации и ждет своего часа, чтобы их продемонстрировать. "Есть еще возможности, мы их еще не использовали, мы ждем своего часа. Покажем, что на самом деле значат слова, которые мы говорим от души: "Ахмат – сила". И это будет в конце, когда мы поднимем флаг победы. И это будет скоро", - сказал Кадыров в ходе ежегодной прямой линии. Он добавил, что в отряде бойцы разных национальностей, которые вместе защищают интересы своей Родины.
https://ria.ru/20221228/kadyrov-1841788100.html
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безопасность, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:55 29.12.2022
 
"Ахмат" еще не показал на спецоперации всего, что может, заявил Кадыров

Кадыров: "Ахмат" ждет часа, чтобы продемонстрировать на спецоперации все свои возможности

© РИА Новости / Геннадий ДубовойБойцы чеченского отряда "Ахмат" на складе с трофейным оружием
Бойцы чеченского отряда Ахмат на складе с трофейным оружием - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Бойцы чеченского отряда "Ахмат" на складе с трофейным оружием. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" пока не использовал все свои возможности в ходе спецоперации и ждет своего часа, чтобы их продемонстрировать.
"Есть еще возможности, мы их еще не использовали, мы ждем своего часа. Покажем, что на самом деле значат слова, которые мы говорим от души: "Ахмат – сила". И это будет в конце, когда мы поднимем флаг победы. И это будет скоро", - сказал Кадыров в ходе ежегодной прямой линии.
Он добавил, что в отряде бойцы разных национальностей, которые вместе защищают интересы своей Родины.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря, 00:43
Кадыров заявил о высоких потерях в украинских войсках
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)РоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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