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"Ахмат" еще не показал на спецоперации всего, что может, заявил Кадыров
"Ахмат" еще не показал на спецоперации всего, что может, заявил Кадыров - РИА Новости, 29.12.2022
"Ахмат" еще не показал на спецоперации всего, что может, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" пока не использовал все свои возможности в ходе спецоперации и ждет своего часа, чтобы их... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:55
2022-12-29T17:55
2022-12-29T17:55
специальная военная операция на украине
безопасность
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" пока не использовал все свои возможности в ходе спецоперации и ждет своего часа, чтобы их продемонстрировать. "Есть еще возможности, мы их еще не использовали, мы ждем своего часа. Покажем, что на самом деле значат слова, которые мы говорим от души: "Ахмат – сила". И это будет в конце, когда мы поднимем флаг победы. И это будет скоро", - сказал Кадыров в ходе ежегодной прямой линии. Он добавил, что в отряде бойцы разных национальностей, которые вместе защищают интересы своей Родины.
https://ria.ru/20221228/kadyrov-1841788100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Ахмат" еще не показал на спецоперации всего, что может, заявил Кадыров
Кадыров: "Ахмат" ждет часа, чтобы продемонстрировать на спецоперации все свои возможности