https://ria.ru/20221229/akhmat-1842302960.html

"Ахмат" еще не показал на спецоперации всего, что может, заявил Кадыров

"Ахмат" еще не показал на спецоперации всего, что может, заявил Кадыров - РИА Новости, 29.12.2022

"Ахмат" еще не показал на спецоперации всего, что может, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" пока не использовал все свои возможности в ходе спецоперации и ждет своего часа, чтобы их... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:55

2022-12-29T17:55

2022-12-29T17:55

специальная военная операция на украине

безопасность

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" пока не использовал все свои возможности в ходе спецоперации и ждет своего часа, чтобы их продемонстрировать. "Есть еще возможности, мы их еще не использовали, мы ждем своего часа. Покажем, что на самом деле значат слова, которые мы говорим от души: "Ахмат – сила". И это будет в конце, когда мы поднимем флаг победы. И это будет скоро", - сказал Кадыров в ходе ежегодной прямой линии. Он добавил, что в отряде бойцы разных национальностей, которые вместе защищают интересы своей Родины.

https://ria.ru/20221228/kadyrov-1841788100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, украина, ситуация в днр и лнр