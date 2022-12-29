https://ria.ru/20221229/agent-1842131516.html

В Херсонской области задержали агента СБУ, передававшего данные о военных

В Херсонской области задержали агента СБУ, передававшего данные о военных - РИА Новости, 29.12.2022

В Херсонской области задержали агента СБУ, передававшего данные о военных

В Херсонской области задержали украинского агента, передававшего СБУ данные о позициях российских военных, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:33

2022-12-29T11:33

2022-12-29T12:48

россия

херсонская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Херсонской области задержали украинского агента, передававшего СБУ данные о позициях российских военных, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Агент пересылал информацию кадровому сотруднику СБУ по WhatsApp. Затем украинские военные использовали ее для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по российским позициям. Против 54-летнего гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", мужчину арестовали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.В последние месяцы российские спецслужбы регулярно ловят агентов, передающих данные Украине либо готовящих диверсии на территории России. Так, на прошлой неделе прошла серия задержаний в Пермском крае, Еврейской автономной области и в Ростовской области.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221223/zaderzhanie-1840772366.html

https://ria.ru/20221229/sbu-1842075895.html

россия

херсонская область

украина

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россия, херсонская область , украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф