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В Херсонской области задержали агента СБУ, передававшего данные о военных - РИА Новости, 29.12.2022
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В Херсонской области задержали агента СБУ, передававшего данные о военных
В Херсонской области задержали агента СБУ, передававшего данные о военных - РИА Новости, 29.12.2022
В Херсонской области задержали агента СБУ, передававшего данные о военных
В Херсонской области задержали украинского агента, передававшего СБУ данные о позициях российских военных, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:33
2022-12-29T12:48
россия
херсонская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Херсонской области задержали украинского агента, передававшего СБУ данные о позициях российских военных, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Агент пересылал информацию кадровому сотруднику СБУ по WhatsApp. Затем украинские военные использовали ее для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по российским позициям. Против 54-летнего гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", мужчину арестовали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.В последние месяцы российские спецслужбы регулярно ловят агентов, передающих данные Украине либо готовящих диверсии на территории России. Так, на прошлой неделе прошла серия задержаний в Пермском крае, Еврейской автономной области и в Ростовской области.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221223/zaderzhanie-1840772366.html
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Кадры задержания наводчика СБУ под Херсоном
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россия, херсонская область , украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф
Россия, Херсонская область , Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ
11:33 29.12.2022 (обновлено: 12:48 29.12.2022)
 
В Херсонской области задержали агента СБУ, передававшего данные о военных

ФСБ задержала в Херсонской области агента СБУ за передачу данных о дислокации ВС России

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Херсонской области задержали украинского агента, передававшего СБУ данные о позициях российских военных, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"В его задачи входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил России, маршрутах их перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам", — говорится в релизе.
Агент пересылал информацию кадровому сотруднику СБУ по WhatsApp. Затем украинские военные использовали ее для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по российским позициям.
Против 54-летнего гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", мужчину арестовали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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В последние месяцы российские спецслужбы регулярно ловят агентов, передающих данные Украине либо готовящих диверсии на территории России. Так, на прошлой неделе прошла серия задержаний в Пермском крае, Еврейской автономной области и в Ростовской области.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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