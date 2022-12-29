11:33 29.12.2022 (обновлено: 12:48 29.12.2022)
В Херсонской области задержали агента СБУ, передававшего данные о военных
ФСБ задержала в Херсонской области агента СБУ за передачу данных о дислокации ВС России
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Херсонской области задержали украинского агента, передававшего СБУ данные о позициях российских военных, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"В его задачи входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил России, маршрутах их перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам", — говорится в релизе.
Агент пересылал информацию кадровому сотруднику СБУ по WhatsApp. Затем украинские военные использовали ее для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по российским позициям.
Против 54-летнего гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", мужчину арестовали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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В последние месяцы российские спецслужбы регулярно ловят агентов, передающих данные Украине либо готовящих диверсии на территории России. Так, на прошлой неделе прошла серия задержаний в Пермском крае, Еврейской автономной области и в Ростовской области.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.