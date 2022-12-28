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В ГБР Украины заявили о задержании олигарха Жеваго во Франции - РИА Новости, 28.12.2022
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В ГБР Украины заявили о задержании олигарха Жеваго во Франции
В ГБР Украины заявили о задержании олигарха Жеваго во Франции - РИА Новости, 28.12.2022
В ГБР Украины заявили о задержании олигарха Жеваго во Франции
Во Франции по запросу киевских властей задержали украинского олигарха Константина Жеваго, заявила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:55
2022-12-28T16:36
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константин жеваго
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Во Франции по запросу киевских властей задержали украинского олигарха Константина Жеваго, заявила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона "Единые новости"."По запросу следователей удалось в Куршевеле задержать Константина Жеваго. Он является фигурантом нескольких уголовных дел ГБР, и сейчас готовятся документы для его экстрадиции", — рассказала она.В конце ноября издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что Государственное бюро расследований Украины пришло с обысками на предприятия Жеваго из-за подозрений в работе в интересах России. Следственные действия также прошли у лиц, которые от имени олигарха ведут хозяйственную деятельность на Украине и покупают недвижимость и активы предприятий реального сектора экономики в его интересах.Кроме того, Бюро экономической безопасности Украины подозревает горно-обогатительные комбинаты, которые, по данным "РБК-Украина", принадлежат Жеваго, в уклонении от уплаты налогов на сумму около десяти миллиардов гривен (около 270 миллионов долларов). Компанию "АвтоКрАЗ", входящую в группу "Финансы и кредит" Жеваго, в ноябре национализировали, а активы предприятия передали в управление Министерства обороны Украины.
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829809196.html
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в мире, константин жеваго, украина, россия, франция
В мире, Константин Жеваго, Украина, Россия, Франция
14:55 28.12.2022 (обновлено: 16:36 28.12.2022)
 
В ГБР Украины заявили о задержании олигарха Жеваго во Франции

ГБР Украины сообщило о задержании в Куршевеле по запросу Киева олигарха Константина Жеваго

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Государственного бюро расследований Украины
Здание Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Во Франции по запросу киевских властей задержали украинского олигарха Константина Жеваго, заявила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона "Единые новости".
"По запросу следователей удалось в Куршевеле задержать Константина Жеваго. Он является фигурантом нескольких уголовных дел ГБР, и сейчас готовятся документы для его экстрадиции", — рассказала она.
Автозаправочная станция Укрнафта в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 08:00
Украина начала войну с олигархами
В конце ноября издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что Государственное бюро расследований Украины пришло с обысками на предприятия Жеваго из-за подозрений в работе в интересах России. Следственные действия также прошли у лиц, которые от имени олигарха ведут хозяйственную деятельность на Украине и покупают недвижимость и активы предприятий реального сектора экономики в его интересах.
Кроме того, Бюро экономической безопасности Украины подозревает горно-обогатительные комбинаты, которые, по данным "РБК-Украина", принадлежат Жеваго, в уклонении от уплаты налогов на сумму около десяти миллиардов гривен (около 270 миллионов долларов).
Компанию "АвтоКрАЗ", входящую в группу "Финансы и кредит" Жеваго, в ноябре национализировали, а активы предприятия передали в управление Министерства обороны Украины.
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 15:21
СМИ: у украинского олигарха Коломойского прошел обыск
 
В миреКонстантин ЖевагоУкраинаРоссияФранция
 
 
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