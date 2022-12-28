https://ria.ru/20221228/zemletryasenie-1841950616.html
В Греции произошло землетрясение
В Греции произошло землетрясение - РИА Новости, 28.12.2022
В Греции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на острове Эвбея в Греции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:07
2022-12-28T16:07
2022-12-28T16:07
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греция
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на острове Эвбея в Греции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в среду в 12.24 по времени UTC (15.24 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 15 километрах к северо-востоку от города Халкида. Очаг залегал на глубине двух километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20221220/zemletryasenie-1839980277.html
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в мире, греция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), новости - туризм, туризм
В мире, Греция, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Новости - Туризм, Туризм
В Греции произошло землетрясение
На острове Эвбея в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1