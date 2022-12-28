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В Греции произошло землетрясение - РИА Новости, 28.12.2022
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В Греции произошло землетрясение
В Греции произошло землетрясение - РИА Новости, 28.12.2022
В Греции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на острове Эвбея в Греции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:07
2022-12-28T16:07
в мире
греция
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на острове Эвбея в Греции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в среду в 12.24 по времени UTC (15.24 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 15 километрах к северо-востоку от города Халкида. Очаг залегал на глубине двух километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, греция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), новости - туризм, туризм
В мире, Греция, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Новости - Туризм, Туризм
16:07 28.12.2022
 
В Греции произошло землетрясение

На острове Эвбея в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГреция
Греция - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на острове Эвбея в Греции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в среду в 12.24 по времени UTC (15.24 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 15 километрах к северо-востоку от города Халкида. Очаг залегал на глубине двух километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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В миреГрецияЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Новости - ТуризмТуризм
 
 
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