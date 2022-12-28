https://ria.ru/20221228/zemletryasenie-1841950616.html

В Греции произошло землетрясение

В Греции произошло землетрясение - РИА Новости, 28.12.2022

В Греции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на острове Эвбея в Греции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:07

2022-12-28T16:07

2022-12-28T16:07

в мире

греция

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на острове Эвбея в Греции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в среду в 12.24 по времени UTC (15.24 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 15 километрах к северо-востоку от города Халкида. Очаг залегал на глубине двух километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20221220/zemletryasenie-1839980277.html

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в мире, греция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), новости - туризм, туризм