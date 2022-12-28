https://ria.ru/20221228/zelenskiy-1841984296.html

Зеленский заявил, что Украина помогла Западу "найти себя"

Зеленский заявил, что Украина помогла Западу "найти себя" - РИА Новости, 28.12.2022

Зеленский заявил, что Украина помогла Западу "найти себя"

Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде заявил, что Украина помогла Западу "снова найти себя". РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:26

2022-12-28T17:26

2022-12-28T19:58

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украина

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верховная рада украины

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде заявил, что Украина помогла Западу "снова найти себя". "Мы помогли Западу найти себя снова и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто уже там не боится России", - приводит украинское интернет-издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале один из тезисов продлившегося почти час выступления Зеленского на последнем заседании Рады в 2022 году. Отмечается, что была затронута тема гарантий безопасности для страны и необходимость реформирования международных организаций, которые должны обеспечивать мир. Также упоминалась тема восстановления Украины: как ожидает Зеленский, оно станет крупнейшим экономическим проектом Европы, так как, по его словам, в перестройке нуждается вся страна. Для этого планируется отдавать приоритет компаниям, которые остались на украинском рынке во время конфликта, говорится в сообщении "Страны.ua". По завершении боевых действий Зеленский намерен завершить цифровизацию государственных услуг и вывести страну в лидеры в области зеленой энергетики, пишет издание. Зеленский также надеется вернуть на Украину всех граждан, выехавших за границу.

https://ria.ru/20221227/zelenskiy-1841682486.html

https://ria.ru/20221225/krym-1841193859.html

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в мире, владимир зеленский, украина, европа, верховная рада украины