17:26 28.12.2022 (обновлено: 19:58 28.12.2022)
Зеленский заявил, что Украина помогла Западу "найти себя"
Президент Зеленский: Украина помогла Западу почувствовать, насколько он "преобладает"
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде заявил, что Украина помогла Западу "снова найти себя".
"Мы помогли Западу найти себя снова и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто уже там не боится России", - приводит украинское интернет-издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале один из тезисов продлившегося почти час выступления Зеленского на последнем заседании Рады в 2022 году.
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Отмечается, что была затронута тема гарантий безопасности для страны и необходимость реформирования международных организаций, которые должны обеспечивать мир.
Также упоминалась тема восстановления Украины: как ожидает Зеленский, оно станет крупнейшим экономическим проектом Европы, так как, по его словам, в перестройке нуждается вся страна. Для этого планируется отдавать приоритет компаниям, которые остались на украинском рынке во время конфликта, говорится в сообщении "Страны.ua".
По завершении боевых действий Зеленский намерен завершить цифровизацию государственных услуг и вывести страну в лидеры в области зеленой энергетики, пишет издание. Зеленский также надеется вернуть на Украину всех граждан, выехавших за границу.
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