https://ria.ru/20221228/zelenskiy-1841812229.html

В ФРГ объяснили, зачем Зеленский на самом деле предложил "мирный саммит"

В ФРГ объяснили, зачем Зеленский на самом деле предложил "мирный саммит" - РИА Новости, 28.12.2022

В ФРГ объяснили, зачем Зеленский на самом деле предложил "мирный саммит"

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести "мирный саммит", чтобы создать видимость дипломатии, пишет Frankfurter Rundschau. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T09:24

2022-12-28T09:24

2022-12-28T12:03

в мире

владимир зеленский

украина

киев

антониу гутерреш

оон

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести "мирный саммит", чтобы создать видимость дипломатии, пишет Frankfurter Rundschau."Когда Украина предлагает провести международный мирный саммит, то в первую очередь стремится к дипломатическим и политическим выгодам, а не к серьезным переговорам с Россией", — говорится в публикации.По мнению автора, украинские власти понимают, что конфликт стал тяжелым бременем для населения стран, поддерживающих киевский режим, и поэтому все больше людей выступают за мирные переговоры. "Цели Киева не должны быть забыты и должны регулярно повторяться в СМИ и демократическом обществе", — отмечается в статье. По этой же причине Владимир Зеленский ездил в Вашингтон, заключается в статье. На этой неделе украинские власти выступили с идеей провести в феврале некий "мирный саммит". Площадкой они хотели бы видеть ООН, а ее генсека Антониу Гутерреша — возможным посредником. Причем, уточнили в Киеве, Россию можно приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на это, что Москва никогда не следовала чужим условиям, а ориентировалась только на свои цели и здравый смысл.

https://ria.ru/20221227/ukraina-1841623994.html

https://ria.ru/20221227/evropa-1841444520.html

украина

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в мире, владимир зеленский, украина, киев, антониу гутерреш, оон