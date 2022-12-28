09:24 28.12.2022 (обновлено: 12:03 28.12.2022)
В ФРГ объяснили, зачем Зеленский на самом деле предложил "мирный саммит"
FR: президент Украины Зеленский предложил провести мирный саммит ради политической выгоды
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести "мирный саммит", чтобы создать видимость дипломатии, пишет Frankfurter Rundschau.
"Когда Украина предлагает провести международный мирный саммит, то в первую очередь стремится к дипломатическим и политическим выгодам, а не к серьезным переговорам с Россией", — говорится в публикации.
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По мнению автора, украинские власти понимают, что конфликт стал тяжелым бременем для населения стран, поддерживающих киевский режим, и поэтому все больше людей выступают за мирные переговоры.
"Цели Киева не должны быть забыты и должны регулярно повторяться в СМИ и демократическом обществе", — отмечается в статье.
По этой же причине Владимир Зеленский ездил в Вашингтон, заключается в статье.
На этой неделе украинские власти выступили с идеей провести в феврале некий "мирный саммит". Площадкой они хотели бы видеть ООН, а ее генсека Антониу Гутерреша — возможным посредником. Причем, уточнили в Киеве, Россию можно приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".
На этой неделе украинские власти выступили с идеей провести в феврале некий "мирный саммит". Площадкой они хотели бы видеть ООН, а ее генсека Антониу Гутерреша — возможным посредником. Причем, уточнили в Киеве, Россию можно приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на это, что Москва никогда не следовала чужим условиям, а ориентировалась только на свои цели и здравый смысл.
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