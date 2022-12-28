https://ria.ru/20221228/zayats-1841967136.html

В Мегионе уберут скульптуру зайца после критики горожан

В Мегионе уберут скульптуру зайца после критики горожан - РИА Новости, 28.12.2022

В Мегионе уберут скульптуру зайца после критики горожан

Скульптуру зайца на центральной площади Мегиона в Югре, которую раскритиковали горожане и пользователи интернета, уберут, сообщили РИА Новости в городской... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:48

2022-12-28T16:48

2022-12-28T16:48

общество

мегион

россия

ханты-мансийский автономный округ

новый год

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Скульптуру зайца на центральной площади Мегиона в Югре, которую раскритиковали горожане и пользователи интернета, уберут, сообщили РИА Новости в городской администрации. Установленная мэрией снежная скульптура зайца вызвала недовольство людей, которые отмечали, что "уши похожи на один орган", а "за спину персонажу лучше не заходить". "На площади, действительно, установили фигуру зайца. Несмотря на то, что выглядел он привычно для всех, после того, как фигуру припорошило снегом, некоторые жители начали нелестно о нем отзываться – каждый в меру своего восприятия мира. Исправить фигуру не представляется возможным. Хотя многим горожанам заяц понравился, из-за недовольства других жителей мы приняли решение его убрать", – сказал представитель мэрии. После "ушастого чуда" из Мегиона и недавней истории из Нижневартовска, где жители шутили над "протеиновой" Снегурочкой, которой необходимо сесть на диету, и "опухшим" зайцем, в интернете Югру стали шутливо называть "Меккой современного искусства".

https://ria.ru/20221228/snegurochka-1841922584.html

https://ria.ru/20221228/navoz-1841881586.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, мегион, россия, ханты-мансийский автономный округ, новый год