Рейтинг@Mail.ru
В Мегионе уберут скульптуру зайца после критики горожан - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/zayats-1841967136.html
В Мегионе уберут скульптуру зайца после критики горожан
В Мегионе уберут скульптуру зайца после критики горожан - РИА Новости, 28.12.2022
В Мегионе уберут скульптуру зайца после критики горожан
Скульптуру зайца на центральной площади Мегиона в Югре, которую раскритиковали горожане и пользователи интернета, уберут, сообщили РИА Новости в городской... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:48
2022-12-28T16:48
общество
мегион
россия
ханты-мансийский автономный округ
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841965791_0:176:810:632_1920x0_80_0_0_e30d7dd975a79dceb0236255f121ed5d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Скульптуру зайца на центральной площади Мегиона в Югре, которую раскритиковали горожане и пользователи интернета, уберут, сообщили РИА Новости в городской администрации. Установленная мэрией снежная скульптура зайца вызвала недовольство людей, которые отмечали, что "уши похожи на один орган", а "за спину персонажу лучше не заходить". "На площади, действительно, установили фигуру зайца. Несмотря на то, что выглядел он привычно для всех, после того, как фигуру припорошило снегом, некоторые жители начали нелестно о нем отзываться – каждый в меру своего восприятия мира. Исправить фигуру не представляется возможным. Хотя многим горожанам заяц понравился, из-за недовольства других жителей мы приняли решение его убрать", – сказал представитель мэрии. После "ушастого чуда" из Мегиона и недавней истории из Нижневартовска, где жители шутили над "протеиновой" Снегурочкой, которой необходимо сесть на диету, и "опухшим" зайцем, в интернете Югру стали шутливо называть "Меккой современного искусства".
https://ria.ru/20221228/snegurochka-1841922584.html
https://ria.ru/20221228/navoz-1841881586.html
мегион
россия
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841965791_0:100:810:708_1920x0_80_0_0_547b0e972f281de64ba6706a757c204d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мегион, россия, ханты-мансийский автономный округ, новый год
Общество, Мегион, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Новый год
16:48 28.12.2022
 
В Мегионе уберут скульптуру зайца после критики горожан

Скульптуру зайца на центральной площади Мегиона в Югре уберут после критики горожан

© Фото очевидца из соцсетейФигура зайца из снега на площади в Мегионе
Фигура зайца из снега на площади в Мегионе
© Фото очевидца из соцсетей
Фигура зайца из снега на площади в Мегионе
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Скульптуру зайца на центральной площади Мегиона в Югре, которую раскритиковали горожане и пользователи интернета, уберут, сообщили РИА Новости в городской администрации.
Установленная мэрией снежная скульптура зайца вызвала недовольство людей, которые отмечали, что "уши похожи на один орган", а "за спину персонажу лучше не заходить".
Ледяная фигура Снегурочки, установленная на площади Нефтяников в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 14:52
В Нижневартовске оштрафуют подрядчика за фигуру "накачанной" Снегурочки
"На площади, действительно, установили фигуру зайца. Несмотря на то, что выглядел он привычно для всех, после того, как фигуру припорошило снегом, некоторые жители начали нелестно о нем отзываться – каждый в меру своего восприятия мира. Исправить фигуру не представляется возможным. Хотя многим горожанам заяц понравился, из-за недовольства других жителей мы приняли решение его убрать", – сказал представитель мэрии.
После "ушастого чуда" из Мегиона и недавней истории из Нижневартовска, где жители шутили над "протеиновой" Снегурочкой, которой необходимо сесть на диету, и "опухшим" зайцем, в интернете Югру стали шутливо называть "Меккой современного искусства".
Заяц из навоза, или Символ года в исполнении якутского умельца - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 13:10
Якутский скульптор-самоучка слепил символ года из навоза
 
ОбществоМегионРоссияХанты-Мансийский автономный округНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала