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Запуск завода "Титан-Полимер" внесет вклад в импортозамещение, заявил Путин
Запуск завода "Титан-Полимер" внесет вклад в импортозамещение, заявил Путин - РИА Новости, 28.12.2022
Запуск завода "Титан-Полимер" внесет вклад в импортозамещение, заявил Путин
Запуск завода "Титан-Полимер" будет способствовать укреплению промышленного суверенитета России и внесет вклад в импортозамещение, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:27
2022-12-28T16:27
2022-12-28T16:31
экономика
россия
псковская область
владимир путин
реакция на санкции
санкции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Запуск завода "Титан-Полимер" будет способствовать укреплению промышленного суверенитета России и внесет вклад в импортозамещение, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент отметил, что проектная мощность завода порядка 72 тысяч тонн полимерной продукции в год, которая востребована в фармацевтике при изготовлении медпрепаратов и пищевой упаковке в других областях. "Уверен, что ваш завод, уважаемые коллеги, поможет этот спрос обеспечить, внесет свой вклад в импортозамещение", - отметил Путин.
https://ria.ru/20221206/rzm-1836479079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, псковская область, владимир путин, реакция на санкции, санкции
Экономика, Россия, Псковская область, Владимир Путин, Реакция на санкции, Санкции
16:27 28.12.2022 (обновлено: 16:31 28.12.2022)
Запуск завода "Титан-Полимер" внесет вклад в импортозамещение, заявил Путин
Путин: запуск завода "Титан-Полимер" укрепит промышленный суверенитет России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Запуск завода "Титан-Полимер" будет способствовать укреплению промышленного суверенитета России и внесет вклад в импортозамещение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас запускают это современное предприятие, тем самым укрепляют промышленный суверенитет России", - сказал Путин, участвуя в открытии завода "Титан-Полимер" в Псковской области в режиме видеосвязи.
Президент отметил, что проектная мощность завода порядка 72 тысяч тонн полимерной продукции в год, которая востребована в фармацевтике при изготовлении медпрепаратов и пищевой упаковке в других областях.
"Уверен, что ваш завод, уважаемые коллеги, поможет этот спрос обеспечить, внесет свой вклад в импортозамещение", - отметил Путин.