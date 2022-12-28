https://ria.ru/20221228/zavod-1841958492.html

Запуск завода "Титан-Полимер" внесет вклад в импортозамещение, заявил Путин

Запуск завода "Титан-Полимер" внесет вклад в импортозамещение, заявил Путин - РИА Новости, 28.12.2022

Запуск завода "Титан-Полимер" внесет вклад в импортозамещение, заявил Путин

Запуск завода "Титан-Полимер" будет способствовать укреплению промышленного суверенитета России и внесет вклад в импортозамещение, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:27

2022-12-28T16:27

2022-12-28T16:31

экономика

россия

псковская область

владимир путин

реакция на санкции

санкции

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Запуск завода "Титан-Полимер" будет способствовать укреплению промышленного суверенитета России и внесет вклад в импортозамещение, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент отметил, что проектная мощность завода порядка 72 тысяч тонн полимерной продукции в год, которая востребована в фармацевтике при изготовлении медпрепаратов и пищевой упаковке в других областях. "Уверен, что ваш завод, уважаемые коллеги, поможет этот спрос обеспечить, внесет свой вклад в импортозамещение", - отметил Путин.

https://ria.ru/20221206/rzm-1836479079.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, псковская область, владимир путин, реакция на санкции, санкции