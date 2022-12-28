https://ria.ru/20221228/zavod-1841936077.html

Комсомольский-на-Амуре авиазавод нарастит выпуск истребителей Су-57

Комсомольский-на-Амуре авиазавод нарастит выпуск истребителей Су-57 - РИА Новости, 28.12.2022

Комсомольский-на-Амуре авиазавод нарастит выпуск истребителей Су-57

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод будет модернизирован, чтобы нарастить на нем производство истребителей пятого поколения Су-57, сообщил гендиректор... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:29

2022-12-28T15:29

2022-12-28T15:29

безопасность

технологии

сергей чемезов

денис мантуров

россия

комсомольск-на-амуре

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ростех

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод будет модернизирован, чтобы нарастить на нем производство истребителей пятого поколения Су-57, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. Ранее в ОАК сообщили, что КнААЗ изготовил и передал Минобороны России партию серийных самолетов пятого поколения Су-57 по программе поставок текущего года. "Сейчас на КнААЗ им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре реализуется масштабный проект модернизации, который позволит существенно нарастить выпуск этих боевых машин", — приводит пресс-служба Минпромторга РФ слова Чемезова. Уточняется, что на дальневосточном заводе ведется модернизация производства, расширение производственных мощностей, вводится в строй новое высокотехнологичное оборудование, привлекается дополнительно производственный персонал, а также создана современная поточная линия окончательной сборки. "Системные решения, принятые на государственном уровне по поддержке модернизации предприятия, позволили своевременно развернуть серийное производство самолетов пятого поколения. Расширение производственных мощностей продолжается, вводится в строй новое высокотехнологичное оборудование, дополнительно привлекается производственный персонал. Работает современная поточная линия окончательной сборки", - приводит пресс-служба слова вице-премьера РФ, главы Минпромторга Дениса Мантурова. Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 Су-57, к 2028 году их число в войсках будет доведено до 76. Сообщалось, что серийные поставки начнутся в 2022 году.

https://ria.ru/20221031/su-57-1828177838.html

https://ria.ru/20221025/su57-1826676257.html

россия

комсомольск-на-амуре

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, технологии, сергей чемезов, денис мантуров, россия, комсомольск-на-амуре, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-57