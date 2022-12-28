https://ria.ru/20221228/zarplaty-1842026320.html

Росстат сообщил о росте реальных зарплат

Росстат сообщил о росте реальных зарплат - РИА Новости, 28.12.2022

Росстат сообщил о росте реальных зарплат

Реальные зарплаты в России в октябре 2022 года выросли на 0,4% в годовом выражении после снижения на 1,4% в сентябре, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:04

2022-12-28T19:04

2022-12-28T19:04

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в октябре 2022 года выросли на 0,4% в годовом выражении после снижения на 1,4% в сентябре, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Реальные заработные платы в октябре выросли впервые с марта текущего года. За январь-октябрь реальные заработные платы уменьшились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в октябре по сравнению с сентябрем - выросли на 0,5%. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре составила 62 470 рублей и по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года выросла на 13,1%. В январе-октябре зарплаты в номинальном выражении выросли на 12,7% в годовом выражении. Базовый вариант прогноза Минэкономразвития предполагает, что реальные заработные платы в России в текущем году снизятся на 2%, в 2023-2025 годах прогнозируется их рост - на 2,6%, 2,9% и 2,8% соответственно.

https://ria.ru/20221227/vyplaty-1841539691.html

https://ria.ru/20221226/zarplata-1841263512.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)