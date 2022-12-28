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Росстат сообщил о росте реальных зарплат - РИА Новости, 28.12.2022
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Росстат сообщил о росте реальных зарплат
Росстат сообщил о росте реальных зарплат - РИА Новости, 28.12.2022
Росстат сообщил о росте реальных зарплат
Реальные зарплаты в России в октябре 2022 года выросли на 0,4% в годовом выражении после снижения на 1,4% в сентябре, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:04
2022-12-28T19:04
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в октябре 2022 года выросли на 0,4% в годовом выражении после снижения на 1,4% в сентябре, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Реальные заработные платы в октябре выросли впервые с марта текущего года. За январь-октябрь реальные заработные платы уменьшились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в октябре по сравнению с сентябрем - выросли на 0,5%. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре составила 62 470 рублей и по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года выросла на 13,1%. В январе-октябре зарплаты в номинальном выражении выросли на 12,7% в годовом выражении. Базовый вариант прогноза Минэкономразвития предполагает, что реальные заработные платы в России в текущем году снизятся на 2%, в 2023-2025 годах прогнозируется их рост - на 2,6%, 2,9% и 2,8% соответственно.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
19:04 28.12.2022
 
Росстат сообщил о росте реальных зарплат

Росстат сообщил о росте реальных зарплат в октябре в годовом выражении на 0,4 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в октябре 2022 года выросли на 0,4% в годовом выражении после снижения на 1,4% в сентябре, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Реальные заработные платы в октябре выросли впервые с марта текущего года.
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При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре составила 62 470 рублей и по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года выросла на 13,1%. В январе-октябре зарплаты в номинальном выражении выросли на 12,7% в годовом выражении.
Базовый вариант прогноза Минэкономразвития предполагает, что реальные заработные платы в России в текущем году снизятся на 2%, в 2023-2025 годах прогнозируется их рост - на 2,6%, 2,9% и 2,8% соответственно.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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