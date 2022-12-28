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Путин подписал закон о полномочиях ФНС по развитию Единого госреестра ЗАГС
Путин подписал закон о полномочиях ФНС по развитию Единого госреестра ЗАГС - РИА Новости, 28.12.2022
Путин подписал закон о полномочиях ФНС по развитию Единого госреестра ЗАГС
Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Федеральную налоговую службу (ФНС) полномочиями по развитию федеральной государственной... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:09
2022-12-28T14:09
2022-12-28T14:09
владимир путин
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Федеральную налоговую службу (ФНС) полномочиями по развитию федеральной государственной информационной системы ведения Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон позволит обеспечить непрерывную модернизацию системы в условиях совершенствующегося законодательства в сфере госрегистрации актов гражданского состояния, в том числе в связи с переходом в 2023 году на реестровую модель предоставления государственных услуг, отмечается в сопроводительных документах. Для реализации новых полномочий налоговой службой России предусматривается переход на получение сведений из системы в электронном виде с одновременным исключением ФНС и ее территориальных органов из числа получателей сведений на бумажных носителях непосредственно из органов ЗАГС. Так, поиск и предоставление необходимых сведений будут осуществляться автоматически, без участия работников ЗАГСа, что позволит снизить нагрузку на органы записи актов гражданского состояния.
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владимир путин, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
Владимир Путин, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество
Путин подписал закон о полномочиях ФНС по развитию Единого госреестра ЗАГС
Президент Путин подписал закон о полномочиях ФНС по развитию Единого госреестра ЗАГС
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Федеральную налоговую службу (ФНС) полномочиями по развитию федеральной государственной информационной системы ведения Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон позволит обеспечить непрерывную модернизацию системы в условиях совершенствующегося законодательства в сфере госрегистрации актов гражданского состояния, в том числе в связи с переходом в 2023 году на реестровую модель предоставления государственных услуг, отмечается в сопроводительных документах.
Для реализации новых полномочий налоговой службой России предусматривается переход на получение сведений из системы в электронном виде с одновременным исключением ФНС и ее территориальных органов из числа получателей сведений на бумажных носителях непосредственно из органов ЗАГС.
Так, поиск и предоставление необходимых сведений будут осуществляться автоматически, без участия работников ЗАГСа, что позволит снизить нагрузку на органы записи актов гражданского состояния.