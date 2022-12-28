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Россиянам пообещали теплый январь в европейской части страны - РИА Новости, 28.12.2022
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Россиянам пообещали теплый январь в европейской части страны
Россиянам пообещали теплый январь в европейской части страны - РИА Новости, 28.12.2022
Россиянам пообещали теплый январь в европейской части страны
Температура воздуха в начале 2023 года в Центральной России будет выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:24
2022-12-28T13:49
погода
общество
роман вильфанд
россия
гидрометцентр
татьяна позднякова
красноярский край
земля
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Температура воздуха в начале 2023 года в Центральной России будет выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, теплее, чем обычно в январе, будет и на севере Красноярского края.В остальных российских регионах температурный фон ожидается около нормы, уточнил Вильфанд.Глава Гидрометцентра также отметил, что последние восемь лет с большой вероятностью станут самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений на Земле. Вильфанд назвал это характеристикой глобального потепления.Как рассказала ранее РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, первые три дня 2023 года в столице ожидается оттепель.После 5 января синоптик прогнозирует в Москве похолодание и рождественские слабые морозы.
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погода, общество, роман вильфанд, россия, гидрометцентр, татьяна позднякова, красноярский край, земля, новый год
Погода, Общество, Роман Вильфанд, Россия, Гидрометцентр, Татьяна Позднякова, Красноярский край, Земля, Новый год
13:24 28.12.2022 (обновлено: 13:49 28.12.2022)
 
Россиянам пообещали теплый январь в европейской части страны

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: январь в Европейской России будет теплым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Температура воздуха в начале 2023 года в Центральной России будет выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На европейской территории России январь ожидается теплым, температура выше нормы", — сказал метеоролог на пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня".

По его словам, теплее, чем обычно в январе, будет и на севере Красноярского края.
В остальных российских регионах температурный фон ожидается около нормы, уточнил Вильфанд.
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Глава Гидрометцентра также отметил, что последние восемь лет с большой вероятностью станут самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений на Земле. Вильфанд назвал это характеристикой глобального потепления.
Как рассказала ранее РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, первые три дня 2023 года в столице ожидается оттепель.
После 5 января синоптик прогнозирует в Москве похолодание и рождественские слабые морозы.
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