https://ria.ru/20221228/vzryvy-1842055254.html

В Днепропетровске прогремели взрывы, пишут украинские СМИ

В Днепропетровске прогремели взрывы, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 28.12.2022

В Днепропетровске прогремели взрывы, пишут украинские СМИ

Серия взрывов прозвучала в Днепропетровске, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T22:32

2022-12-28T22:32

2022-12-28T22:36

специальная военная операция на украине

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днепропетровск

днепр (город)

днепропетровская область

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Днепропетровске, сообщили украинские СМИ. Вскоре издание сообщило о втором взрыве. Некоторые украинские СМИ сообщают о работе ПВО в городе и области, публикуется видео со звуками взрыва. Согласно данным карты воздушных тревог, в Днепропетровской области звучат сирены. Местные власти пока не комментировали происходящее.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровск

днепр (город)

днепропетровская область

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Евгения Нефедова

в мире, днепропетровск, днепр (город), днепропетровская область