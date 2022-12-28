https://ria.ru/20221228/vzryvy-1842055254.html
В Днепропетровске прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
В Днепропетровске прогремели взрывы, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 28.12.2022
В Днепропетровске прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
Серия взрывов прозвучала в Днепропетровске, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T22:32
2022-12-28T22:32
2022-12-28T22:36
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
днепр (город)
днепропетровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Днепропетровске, сообщили украинские СМИ. Вскоре издание сообщило о втором взрыве. Некоторые украинские СМИ сообщают о работе ПВО в городе и области, публикуется видео со звуками взрыва. Согласно данным карты воздушных тревог, в Днепропетровской области звучат сирены. Местные власти пока не комментировали происходящее.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровск
днепр (город)
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, днепр (город), днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Днепр (город), Днепропетровская область
22:32 28.12.2022 (обновлено: 22:36 28.12.2022)
В Днепропетровске прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
Издание "Суспильне": в Днепропетровске прогремела серия взрывов