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Инвалиды МО будут получать выплаты на средства реабилитации автоматически

Инвалиды МО будут получать выплаты на средства реабилитации автоматически - РИА Новости, 28.12.2022

Инвалиды МО будут получать выплаты на средства реабилитации автоматически

Процесс получения выплат для людей с инвалидностью упростили в Подмосковье. Деньги на покупку средств реабилитации начнут приходить на счет автоматически... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:07

2022-12-28T16:07

2022-12-28T16:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Процесс получения выплат для людей с инвалидностью упростили в Подмосковье. Деньги на покупку средств реабилитации начнут приходить на счет автоматически. Подавать заявление будет не нужно, сообщил телеканал "360".Средства можно будет потратить на приобретение медицинской кровати, электрического подъемника, стула для ванны, а также другого технического оснащения."С 2023 года инвалидам, у которых в программе реабилитации прописаны технические средства, предоставляемые за счет бюджета Подмосковья, больше не нужно будет обращаться с заявлением. Выплата поступит автоматически", – рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.В зависимости от необходимого устройства сумма выплаты составит от 1,5 до 30 тысяч рублей. Определять, кому нужно отправить деньги, будут с помощью федерального реестра инвалидов.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)