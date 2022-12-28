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Инвалиды МО будут получать выплаты на средства реабилитации автоматически - РИА Новости, 28.12.2022
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Инвалиды МО будут получать выплаты на средства реабилитации автоматически
Инвалиды МО будут получать выплаты на средства реабилитации автоматически - РИА Новости, 28.12.2022
Инвалиды МО будут получать выплаты на средства реабилитации автоматически
Процесс получения выплат для людей с инвалидностью упростили в Подмосковье. Деньги на покупку средств реабилитации начнут приходить на счет автоматически... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:07
2022-12-28T16:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Процесс получения выплат для людей с инвалидностью упростили в Подмосковье. Деньги на покупку средств реабилитации начнут приходить на счет автоматически. Подавать заявление будет не нужно, сообщил телеканал "360".Средства можно будет потратить на приобретение медицинской кровати, электрического подъемника, стула для ванны, а также другого технического оснащения."С 2023 года инвалидам, у которых в программе реабилитации прописаны технические средства, предоставляемые за счет бюджета Подмосковья, больше не нужно будет обращаться с заявлением. Выплата поступит автоматически", – рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.В зависимости от необходимого устройства сумма выплаты составит от 1,5 до 30 тысяч рублей. Определять, кому нужно отправить деньги, будут с помощью федерального реестра инвалидов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:07 28.12.2022
 

Инвалиды МО будут получать выплаты на средства реабилитации автоматически

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкИнвалидная коляска в коридоре Института диабета ФГБУ "НМИЦ эндокринологии"
Инвалидная коляска в коридоре Института диабета ФГБУ НМИЦ эндокринологии - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Процесс получения выплат для людей с инвалидностью упростили в Подмосковье. Деньги на покупку средств реабилитации начнут приходить на счет автоматически. Подавать заявление будет не нужно, сообщил телеканал "360".
Средства можно будет потратить на приобретение медицинской кровати, электрического подъемника, стула для ванны, а также другого технического оснащения.
"С 2023 года инвалидам, у которых в программе реабилитации прописаны технические средства, предоставляемые за счет бюджета Подмосковья, больше не нужно будет обращаться с заявлением. Выплата поступит автоматически", – рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
В зависимости от необходимого устройства сумма выплаты составит от 1,5 до 30 тысяч рублей. Определять, кому нужно отправить деньги, будут с помощью федерального реестра инвалидов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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