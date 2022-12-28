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Снижение ВВП составило около двух процентов за 11 месяцев, заявил Мишустин
Снижение ВВП составило около двух процентов за 11 месяцев, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.12.2022
Снижение ВВП составило около двух процентов за 11 месяцев, заявил Мишустин
В России снижение ВВП за 11 месяцев составило чуть более двух процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:13
2022-12-28T15:13
2022-12-28T16:21
россия
экономика
михаил мишустин
ввп
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В России снижение ВВП за 11 месяцев составило чуть более двух процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. "Подводя предварительные итоги года в экономике, можно сказать, что негативные прогнозы многих экспертов, западных аналитиков не сбылись. По данным министерства экономического развития за 11 месяцев снижение ВВП составило всего около двух процентов к аналогичному периоду прошлого года — чуть более двух процентов", — сообщил он.Мишустин отметил, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в некоторых областях наблюдаются положительные показатели.Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что ожидает динамику ВВП в 2023 году "около нуля", хотя официальный прогноз — спад чуть менее процента.По прогнозу Минэкономразвития, ВВП в этом году снизится на 2,9 процента, в 2023 году — на 0,8 процента, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6 процента ежегодно. ЦБ ожидает, что снижение ВВП составит 3-3,5 процента в этом году, в следующем — 1-4 процента.
https://ria.ru/20221228/sanktsii-1841790079.html
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россия, экономика, михаил мишустин, ввп
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, ВВП
15:13 28.12.2022 (обновлено: 16:21 28.12.2022)
Снижение ВВП составило около двух процентов за 11 месяцев, заявил Мишустин
Мишустин заявил, что снижение ВВП в России за 11 месяцев составило чуть более 2%