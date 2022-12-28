https://ria.ru/20221228/vvp-1841930300.html

Снижение ВВП составило около двух процентов за 11 месяцев, заявил Мишустин

Снижение ВВП составило около двух процентов за 11 месяцев, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.12.2022

Снижение ВВП составило около двух процентов за 11 месяцев, заявил Мишустин

В России снижение ВВП за 11 месяцев составило чуть более двух процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:13

2022-12-28T15:13

2022-12-28T16:21

россия

экономика

михаил мишустин

ввп

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В России снижение ВВП за 11 месяцев составило чуть более двух процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. "Подводя предварительные итоги года в экономике, можно сказать, что негативные прогнозы многих экспертов, западных аналитиков не сбылись. По данным министерства экономического развития за 11 месяцев снижение ВВП составило всего около двух процентов к аналогичному периоду прошлого года — чуть более двух процентов", — сообщил он.Мишустин отметил, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в некоторых областях наблюдаются положительные показатели.Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что ожидает динамику ВВП в 2023 году "около нуля", хотя официальный прогноз — спад чуть менее процента.По прогнозу Минэкономразвития, ВВП в этом году снизится на 2,9 процента, в 2023 году — на 0,8 процента, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6 процента ежегодно. ЦБ ожидает, что снижение ВВП составит 3-3,5 процента в этом году, в следующем — 1-4 процента.

https://ria.ru/20221228/sanktsii-1841790079.html

https://ria.ru/20221226/ekonomika-1841358468.html

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россия, экономика, михаил мишустин, ввп