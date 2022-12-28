https://ria.ru/20221228/vtorsyre-1841869285.html

Более 1 млн тонн вторсырья собрали в Москве в 2022 году

Более 1 млн тонн вторсырья собрали в Москве в 2022 году - РИА Новости, 28.12.2022

Более 1 млн тонн вторсырья собрали в Москве в 2022 году

Более 1 миллиона тонн вторсырья сдали жители столицы в рамках программы раздельного сбора мусора в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:33

2022-12-28T12:33

2022-12-28T12:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 1 миллиона тонн вторсырья сдали жители столицы в рамках программы раздельного сбора мусора в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "За десять месяцев 2022 года при сортировке было выделено и направлено на переработку рекордное количество вторсырья - более 1 миллиона тонн, в прошлом году такой объем собрали за целый год. Положительная динамика еще раз подтверждает, что выбранная в Москве стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами эффективна и приносит хорошие результаты", - отметил Бирюков. Заммэра напомнил, что программа раздельного сбора мусора стартовала в столице 1 января 2020 года. "В настоящее время в городе созданы все условия для сортировки мусора - во дворах и около объектов социальной сферы установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров. Сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией. Участие в программе добровольное, никаких санкций за отказ не предусмотрено. При этом из года в год мы наблюдаем рост интереса москвичей к сортировке отходов", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что реализация программы раздельного сбора мусора будет продолжена, ведь она является примером эффективного сотрудничества с жителями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы