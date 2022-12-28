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ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на Донецком направлении

ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 28.12.2022

ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ на Донецком направлении за прошедшие сутки уничтожили более 80 украинских военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:28

2022-12-28T14:28

2022-12-28T14:32

специальная военная операция на украине

россия

в мире

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении за прошедшие сутки уничтожили более 80 украинских военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На Донецком направлении в результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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