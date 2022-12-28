https://ria.ru/20221228/vsu-1841842005.html

Пленный рассказал, что украинские военные чувствуют себя бомжами в окопах

Пленный рассказал, что украинские военные чувствуют себя бомжами в окопах - РИА Новости, 28.12.2022

Пленный рассказал, что украинские военные чувствуют себя бомжами в окопах

Ротация среди украинских военных организована плохо, а питание предоставляется некачественное, из-за чего солдаты чувствуют себя бомжами в окопах, рассказал... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:16

2022-12-28T11:16

2022-12-28T12:37

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Ротация среди украинских военных организована плохо, а питание предоставляется некачественное, из-за чего солдаты чувствуют себя бомжами в окопах, рассказал украинский военнопленный Сергей Мищан на видео, опубликованном Минобороны. Бестолковые блиндажи"Говорим, поменяйся, мы тут, оказывается, с пятого числа, и всего раз побриться <…> нас на два дня отвезли. Обещали опять ротацию, и как бомжи в окопе. Придем, воды наберем, еды наберем, и опять — проходим два километра, и в свои посадки. Сухпайков было мало, они некачественные", — сказал пленный. Он объяснил, что у его отделения было два блиндажа в 15 метрах друг от друга. Эти укрытия он назвал "бестолково вырытыми". По словам бойца, российские военные обошли их (это он понял по тому, что "пули свистели отовсюду"), предложили сдаться и пообещали, что украинские солдаты останутся в живых. "С нашей стороны также прогремело пару очередей. Ну мы поняли, что мы в окружении, наш командир отделения что-то пытался доложить по рации, но, я так понял, он на связь не вышел, и мы приняли решение сдаться, чтобы выжить", — добавил Мищан. По его словам, командир их роты с позывным Маэстро и его помощник с позывным Бандерас получили ранения в первой половине ноября и были отправлены в больницу. Лисицы едят"Парень, как всегда, нормальный, который идет, бах, прилетело, грудь пробило, бах, пуля шальная голову пробила. Как всегда, хорошие парни, адекватные, кто поможет, кто вынесет, им больше всего попадает", — так Мищан прокомментировал распределение потерь среди военнослужащих его роты. Он рассказал, что в российском плену его покормили и дали горячий чай. Пленный отметил, что "тут половина местных, на своей земле воюют", а соотечественников призвал думать головой — потому что самому ему повезло, но многие из украинских бойцов лежат возле разбитых БМП раненые, "и их едят лисицы, никто никого оттуда не забирает, одни могилки выкопаны, и трупы мертвые валяются". Мищан утверждает, что побывал в лагере подготовки "на границе с Шотландией". По его словам, перед отправкой туда "гребут всех", в том числе хромых и больных, хотя обещают, что не будут отправлять в подобные лагеря тех, "у кого с коленями проблемы, с глазами". Бессмысленный бойЕще один военнопленный Владимир Олежко рассказал, что его вывезли на позицию и не объяснили, где противник. Вместе с сослуживцами он просидел сутки и сильно замерз к тому моменту, когда начался стрелковый бой. Тогда он и другие бойцы решили сдаться, потому что половина его подразделения, в том числе командир, полегли, и бой стал бессмысленным. "Скажем так, достойно не могу сказать, что они себя вели как-то неприлично или еще что-то. Сказали, что ничего с нами не будет, будете жить. Все будет нормально, если не будете дергаться, делать лишних телодвижений, слушать приказы. <…> Рассказывают, что там зверства, пока что у меня пока такого <…> не могу этого сказать. Если честно, мне даже и сухпаек российский дали", — сказал Олежко. Он добавил, что видел, как в российском плену медик оказывал раненому украинцу первичную помощь. При этом Олежко продчеркнул, что никогда не был сторонником Владимира Зеленского и желания воевать у него нет.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221228/armiya-1841806477.html

https://ria.ru/20221228/kadyrov-1841788100.html

https://ria.ru/20221226/poteri-1841287338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр