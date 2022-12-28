https://ria.ru/20221228/volodin-1841798643.html

В парламенте Ирана сообщили о визите Володина в Тегеран в ближайшее время

В парламенте Ирана сообщили о визите Володина в Тегеран в ближайшее время - РИА Новости, 28.12.2022

В парламенте Ирана сообщили о визите Володина в Тегеран в ближайшее время

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин отправится в ближайшее время с визитом в Тегеран, иранская сторона располагает программой его визита, заявил РИА РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T07:07

2022-12-28T07:07

2022-12-28T07:14

вячеслав володин

ибрахим раиси

иран

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:23:2582:1475_1920x0_80_0_0_3cf23e068442581908da644c137124aa.jpg

ТЕГЕРАН, 28 дек – РИА Новости. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин отправится в ближайшее время с визитом в Тегеран, иранская сторона располагает программой его визита, заявил РИА Новости глава департамента по связям с общественностью парламента Ирана Махмуд Садекиян. Ранее источник, знакомый с ситуацией, заявил РИА Новости, что Володин планирует отправиться в Иран в январе и встретиться там с президентом республики Ибрахимом Раиси. "Есть программа предстоящего визита спикера российского парламента Вячеслава Володина в Иран в ближайшее время, но точная дата пока не определена", - сказал Садекиян.

https://ria.ru/20221226/volodin-1841348160.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав володин, ибрахим раиси, иран, россия, госдума рф