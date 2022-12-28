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В парламенте Ирана сообщили о визите Володина в Тегеран в ближайшее время - РИА Новости, 28.12.2022
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В парламенте Ирана сообщили о визите Володина в Тегеран в ближайшее время
В парламенте Ирана сообщили о визите Володина в Тегеран в ближайшее время - РИА Новости, 28.12.2022
В парламенте Ирана сообщили о визите Володина в Тегеран в ближайшее время
Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин отправится в ближайшее время с визитом в Тегеран, иранская сторона располагает программой его визита, заявил РИА РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T07:07
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вячеслав володин
ибрахим раиси
иран
россия
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ТЕГЕРАН, 28 дек – РИА Новости. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин отправится в ближайшее время с визитом в Тегеран, иранская сторона располагает программой его визита, заявил РИА Новости глава департамента по связям с общественностью парламента Ирана Махмуд Садекиян. Ранее источник, знакомый с ситуацией, заявил РИА Новости, что Володин планирует отправиться в Иран в январе и встретиться там с президентом республики Ибрахимом Раиси. "Есть программа предстоящего визита спикера российского парламента Вячеслава Володина в Иран в ближайшее время, но точная дата пока не определена", - сказал Садекиян.
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вячеслав володин, ибрахим раиси, иран, россия, госдума рф
Вячеслав Володин, Ибрахим Раиси, Иран, Россия, Госдума РФ
07:07 28.12.2022 (обновлено: 07:14 28.12.2022)
 
В парламенте Ирана сообщили о визите Володина в Тегеран в ближайшее время

Парламент Ирана: в ближайшее время Володин посетит Тегеран, известна программа его визита

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 28 дек – РИА Новости. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин отправится в ближайшее время с визитом в Тегеран, иранская сторона располагает программой его визита, заявил РИА Новости глава департамента по связям с общественностью парламента Ирана Махмуд Садекиян.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, заявил РИА Новости, что Володин планирует отправиться в Иран в январе и встретиться там с президентом республики Ибрахимом Раиси.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря, 12:27
Источник сообщил о возможной встрече Володина с президентом Ирана
"Есть программа предстоящего визита спикера российского парламента Вячеслава Володина в Иран в ближайшее время, но точная дата пока не определена", - сказал Садекиян.
 
Вячеслав ВолодинИбрахим РаисиИранРоссияГосдума РФ
 
 
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