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Минская комендатура отрабатывает перевод военных с мирного времени - РИА Новости, 28.12.2022
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Минская комендатура отрабатывает перевод военных с мирного времени
Минская комендатура отрабатывает перевод военных с мирного времени - РИА Новости, 28.12.2022
Минская комендатура отрабатывает перевод военных с мирного времени
Минская военная комендатура проводит комплекс проверочных мероприятий по переводу военнослужащих с мирного на военное время, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:48
2022-12-28T10:48
безопасность
белоруссия
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 28 дек – РИА Новости. Минская военная комендатура проводит комплекс проверочных мероприятий по переводу военнослужащих с мирного на военное время, сообщила в среду пресс-служба минобороны Белоруссии. "В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск вооруженных сил, в Минской военной комендатуре проводится комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства. Поясняется, что "основная цель мероприятия — проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности".
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безопасность, белоруссия, министерство обороны белоруссии
Безопасность, Белоруссия, Министерство обороны Белоруссии
10:48 28.12.2022
 
Минская комендатура отрабатывает перевод военных с мирного времени

Минская комендатура проверяет готовность по переводу военнослужащих на военное время

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные. Архивное фото
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МИНСК, 28 дек – РИА Новости. Минская военная комендатура проводит комплекс проверочных мероприятий по переводу военнослужащих с мирного на военное время, сообщила в среду пресс-служба минобороны Белоруссии.
"В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск вооруженных сил, в Минской военной комендатуре проводится комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства.
Поясняется, что "основная цель мероприятия — проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности".
Лукашенко: С-400 и комплекс Искандер, переданные Россией, поставлены на боевое дежурство - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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БезопасностьБелоруссияМинистерство обороны Белоруссии
 
 
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