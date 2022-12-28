https://ria.ru/20221228/voennye-1841831458.html
Минская комендатура отрабатывает перевод военных с мирного времени
Минская комендатура отрабатывает перевод военных с мирного времени - РИА Новости, 28.12.2022
Минская комендатура отрабатывает перевод военных с мирного времени
Минская военная комендатура проводит комплекс проверочных мероприятий по переводу военнослужащих с мирного на военное время, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:48
2022-12-28T10:48
2022-12-28T10:48
безопасность
белоруссия
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 28 дек – РИА Новости. Минская военная комендатура проводит комплекс проверочных мероприятий по переводу военнослужащих с мирного на военное время, сообщила в среду пресс-служба минобороны Белоруссии. "В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск вооруженных сил, в Минской военной комендатуре проводится комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства. Поясняется, что "основная цель мероприятия — проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности".
https://ria.ru/20221219/dezhurstvo-1839852756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, министерство обороны белоруссии
Безопасность, Белоруссия, Министерство обороны Белоруссии
Минская комендатура отрабатывает перевод военных с мирного времени
Минская комендатура проверяет готовность по переводу военнослужащих на военное время