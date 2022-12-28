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Минобороны показало кадры работы ударных вертолетов в зоне спецоперации - РИА Новости, 28.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/vertolet-1841795139.html
Минобороны показало кадры работы ударных вертолетов в зоне спецоперации
Минобороны показало кадры работы ударных вертолетов в зоне спецоперации - РИА Новости, 28.12.2022
Минобороны показало кадры работы ударных вертолетов в зоне спецоперации
Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T05:22
2022-12-28T05:37
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
западный военный округ (зво)
ми-35
ми-28
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации на Украине. На видео запечатлены подготовка вертолетов к вылету, боевая работа управляемыми и неуправляемыми ракетами при полете с малых высот, видеофиксация поражения целей, а также возврат боевых машина на базу. "В ходе проведения специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте. В результате очередных боевых заданий были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ", - сообщили в Минобороны. Как рассказал инженер авиационного комплекса, бортовой техник с позывным "№7", один из вертолетов Ми-35 в ходе боевого вылета получил повреждения. Машина выдержала больше четырех повреждений — это следы от разорвавшейся рядом с бортом украинской зенитной ракеты. Инженер также отметил четкую работу бортового комплекса обороны, который позволяет "уводить" зенитные ракеты от вертолета. По словам техника, на весь ремонт ушло не больше дня.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220919/vertolety-1817786618.html
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россия, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво), ми-35, ми-28
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Западный военный округ (ЗВО), Ми-35, Ми-28
05:22 28.12.2022 (обновлено: 05:37 28.12.2022)
 
Минобороны показало кадры работы ударных вертолетов в зоне спецоперации

Минобороны показало кадры работы ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 в зоне спецоперации

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВертолет Ми-35М
Вертолет Ми-35М - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Вертолет Ми-35М. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации на Украине.
На видео запечатлены подготовка вертолетов к вылету, боевая работа управляемыми и неуправляемыми ракетами при полете с малых высот, видеофиксация поражения целей, а также возврат боевых машина на базу.
"В ходе проведения специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте. В результате очередных боевых заданий были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Как рассказал инженер авиационного комплекса, бортовой техник с позывным "№7", один из вертолетов Ми-35 в ходе боевого вылета получил повреждения.
Машина выдержала больше четырех повреждений — это следы от разорвавшейся рядом с бортом украинской зенитной ракеты. Инженер также отметил четкую работу бортового комплекса обороны, который позволяет "уводить" зенитные ракеты от вертолета. По словам техника, на весь ремонт ушло не больше дня.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЗападный военный округ (ЗВО)Ми-35Ми-28
 
 
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