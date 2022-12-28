https://ria.ru/20221228/vertolet-1841795139.html

Минобороны показало кадры работы ударных вертолетов в зоне спецоперации

Минобороны показало кадры работы ударных вертолетов в зоне спецоперации - РИА Новости, 28.12.2022

Минобороны показало кадры работы ударных вертолетов в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T05:22

2022-12-28T05:22

2022-12-28T05:37

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

западный военный округ (зво)

ми-35

ми-28

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации на Украине. На видео запечатлены подготовка вертолетов к вылету, боевая работа управляемыми и неуправляемыми ракетами при полете с малых высот, видеофиксация поражения целей, а также возврат боевых машина на базу. "В ходе проведения специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте. В результате очередных боевых заданий были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ", - сообщили в Минобороны. Как рассказал инженер авиационного комплекса, бортовой техник с позывным "№7", один из вертолетов Ми-35 в ходе боевого вылета получил повреждения. Машина выдержала больше четырех повреждений — это следы от разорвавшейся рядом с бортом украинской зенитной ракеты. Инженер также отметил четкую работу бортового комплекса обороны, который позволяет "уводить" зенитные ракеты от вертолета. По словам техника, на весь ремонт ушло не больше дня.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/vertolety-1817786618.html

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россия, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво), ми-35, ми-28