https://ria.ru/20221228/utrennik-1842056927.html

Украинский мэр пожаловался в СБУ на Деда Мороза

Украинский мэр пожаловался в СБУ на Деда Мороза - РИА Новости, 28.12.2022

Украинский мэр пожаловался в СБУ на Деда Мороза

Мэр города Лебедин написал заявление в Службу безопасности Украины из-за участия Деда Мороза в новогоднем празднике в школе, пишут местные СМИ. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T21:35

2022-12-28T21:35

2022-12-28T23:46

в мире

дед мороз

украина

сумская область

служба безопасности украины

российская империя

россия

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590598958_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_8002ae79199914f7ce21f554122ef91e.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Мэр города Лебедин написал заявление в Службу безопасности Украины из-за участия Деда Мороза в новогоднем празднике в школе, пишут местные СМИ. "Мэр города Лебедин, что на Сумщине, Александр Бакликов написал обращение в СБУ из-за новогоднего праздника в местной школе, на который пригласили Деда Мороза", — говорится в публикации.Сообщается, что градоначальник назвал детский утренник советско-пропагандистским шабашем и счел неприемлемым визит Деда Мороза в школу во время "войны с Российской империей, которую ведет Украина уже восьмой год".Бакликов сохранил скриншоты сайта школы, где были опубликованы фотографии детей с навестившим их Дедом Морозом, призвал провести проверку и дать оценку действиям должностных лиц исполнительного комитета Лебединского горсовета, а также установить организаторов и участников детского праздника, уточняется в материале.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть соседнюю республику дружественной, без запрета на русский язык и культуру.

https://ria.ru/20221226/pereimenovanie-1841534818.html

https://ria.ru/20221224/teatr-1841080891.html

украина

сумская область

российская империя

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дед мороз, украина, сумская область, служба безопасности украины, российская империя, россия, сергей лавров