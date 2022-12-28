Рейтинг@Mail.ru
Украинский мэр пожаловался в СБУ на Деда Мороза - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/utrennik-1842056927.html
Украинский мэр пожаловался в СБУ на Деда Мороза
Украинский мэр пожаловался в СБУ на Деда Мороза - РИА Новости, 28.12.2022
Украинский мэр пожаловался в СБУ на Деда Мороза
Мэр города Лебедин написал заявление в Службу безопасности Украины из-за участия Деда Мороза в новогоднем празднике в школе, пишут местные СМИ. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T21:35
2022-12-28T23:46
в мире
дед мороз
украина
сумская область
служба безопасности украины
российская империя
россия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590598958_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_8002ae79199914f7ce21f554122ef91e.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Мэр города Лебедин написал заявление в Службу безопасности Украины из-за участия Деда Мороза в новогоднем празднике в школе, пишут местные СМИ. "Мэр города Лебедин, что на Сумщине, Александр Бакликов написал обращение в СБУ из-за новогоднего праздника в местной школе, на который пригласили Деда Мороза", — говорится в публикации.Сообщается, что градоначальник назвал детский утренник советско-пропагандистским шабашем и счел неприемлемым визит Деда Мороза в школу во время "войны с Российской империей, которую ведет Украина уже восьмой год".Бакликов сохранил скриншоты сайта школы, где были опубликованы фотографии детей с навестившим их Дедом Морозом, призвал провести проверку и дать оценку действиям должностных лиц исполнительного комитета Лебединского горсовета, а также установить организаторов и участников детского праздника, уточняется в материале.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть соседнюю республику дружественной, без запрета на русский язык и культуру.
https://ria.ru/20221226/pereimenovanie-1841534818.html
https://ria.ru/20221224/teatr-1841080891.html
украина
сумская область
российская империя
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590598958_0:0:2629:1972_1920x0_80_0_0_479dbd9bb49aaeb3c8a57dfb34479997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дед мороз, украина, сумская область, служба безопасности украины, российская империя, россия, сергей лавров
В мире, Дед Мороз, Украина, Сумская область, Служба безопасности Украины, Российская империя, Россия, Сергей Лавров
21:35 28.12.2022 (обновлено: 23:46 28.12.2022)
 
Украинский мэр пожаловался в СБУ на Деда Мороза

Мэр города Лебедин Бакликов написал заявление в СБУ из-за утренника с участием Деда Мороза

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в медиабанкДед Мороз
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в медиабанк
Дед Мороз. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Мэр города Лебедин написал заявление в Службу безопасности Украины из-за участия Деда Мороза в новогоднем празднике в школе, пишут местные СМИ.
"Мэр города Лебедин, что на Сумщине, Александр Бакликов написал обращение в СБУ из-за новогоднего праздника в местной школе, на который пригласили Деда Мороза", — говорится в публикации.
Вывеска въезде в город Изюм Харьковской области - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря, 23:06Специальная военная операция на Украине
Власти Изюма переименовали 19 улиц в рамках "дерусификации"
Сообщается, что градоначальник назвал детский утренник советско-пропагандистским шабашем и счел неприемлемым визит Деда Мороза в школу во время "войны с Российской империей, которую ведет Украина уже восьмой год".
Бакликов сохранил скриншоты сайта школы, где были опубликованы фотографии детей с навестившим их Дедом Морозом, призвал провести проверку и дать оценку действиям должностных лиц исполнительного комитета Лебединского горсовета, а также установить организаторов и участников детского праздника, уточняется в материале.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть соседнюю республику дружественной, без запрета на русский язык и культуру.
Харьковский академический драматический театр имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря, 14:59
В Харькове переименовали драматический театр имени Пушкина
 
В миреДед МорозУкраинаСумская областьСлужба безопасности УкраиныРоссийская империяРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала