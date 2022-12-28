https://ria.ru/20221228/utrennik-1842056927.html
Украинский мэр пожаловался в СБУ на Деда Мороза
Украинский мэр пожаловался в СБУ на Деда Мороза - РИА Новости, 28.12.2022
Украинский мэр пожаловался в СБУ на Деда Мороза
Мэр города Лебедин написал заявление в Службу безопасности Украины из-за участия Деда Мороза в новогоднем празднике в школе, пишут местные СМИ. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T21:35
2022-12-28T21:35
2022-12-28T23:46
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Мэр города Лебедин написал заявление в Службу безопасности Украины из-за участия Деда Мороза в новогоднем празднике в школе, пишут местные СМИ. "Мэр города Лебедин, что на Сумщине, Александр Бакликов написал обращение в СБУ из-за новогоднего праздника в местной школе, на который пригласили Деда Мороза", — говорится в публикации.Сообщается, что градоначальник назвал детский утренник советско-пропагандистским шабашем и счел неприемлемым визит Деда Мороза в школу во время "войны с Российской империей, которую ведет Украина уже восьмой год".Бакликов сохранил скриншоты сайта школы, где были опубликованы фотографии детей с навестившим их Дедом Морозом, призвал провести проверку и дать оценку действиям должностных лиц исполнительного комитета Лебединского горсовета, а также установить организаторов и участников детского праздника, уточняется в материале.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть соседнюю республику дружественной, без запрета на русский язык и культуру.
https://ria.ru/20221226/pereimenovanie-1841534818.html
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в мире, дед мороз, украина, сумская область, служба безопасности украины, российская империя, россия, сергей лавров
В мире, Дед Мороз, Украина, Сумская область, Служба безопасности Украины, Российская империя, Россия, Сергей Лавров
21:35 28.12.2022 (обновлено: 23:46 28.12.2022)
Украинский мэр пожаловался в СБУ на Деда Мороза
Мэр города Лебедин Бакликов написал заявление в СБУ из-за утренника с участием Деда Мороза