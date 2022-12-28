В Черновицком облсовете призвали Зеленского запретить деятельность УПЦ
Депутаты Черновицкого облсовета призвали Зеленского запретить деятельность УПЦ
© Фото : СБУСотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Депутаты Черновицкого областного совета обратились к Владимиру Зеленскому, Верховной раде Украины и кабинету министров с призывом запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
"Депутаты Черновицкого областного совета поддержали обращение к Верховной раде, президенту Украины и кабинету министров по поводу запрета деятельности Украинской православной церкви...", - говорится на странице облсовета в социальной сети Facebook*.
Также депутаты областного совета призвали власти Украины обеспечить "неотложную регистрацию документов религиозных организаций общин, которые изменили подчинение в канонических и организационных вопросах, приняв решение о переходе в Православную церковь Украины". В сообщении отмечается, что за данное решение проголосовали 33 депутата, трое проголосовали против, а двое воздержались.
Ранее на сайте украинского парламента был опубликован проект закона "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", в пояснительной записке к которому говорится, что "деятельность РПЦ, ее структур и организаций, которые сохраняют любое подчинение РПЦ, должно быть полностью запрещено на территории Украины". Авторы законопроекта предлагают установить критерии запрета деятельности религиозных организаций, а также предусмотреть правила наименования религиозных организаций с учетом томоса, предоставленного раскольнической Православной церкви Украины.
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области. С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
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