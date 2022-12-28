Рейтинг@Mail.ru
В Черновицком облсовете призвали Зеленского запретить деятельность УПЦ - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221228/upts-1841976441.html
В Черновицком облсовете призвали Зеленского запретить деятельность УПЦ
В Черновицком облсовете призвали Зеленского запретить деятельность УПЦ - РИА Новости, 28.12.2022
В Черновицком облсовете призвали Зеленского запретить деятельность УПЦ
Депутаты Черновицкого областного совета обратились к Владимиру Зеленскому, Верховной раде Украины и кабинету министров с призывом запретить деятельность... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:07
2022-12-28T17:07
религия
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
русская православная церковь
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837741417_0:379:853:859_1920x0_80_0_0_d89dc17135592018b34d6f791498ba6c.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Депутаты Черновицкого областного совета обратились к Владимиру Зеленскому, Верховной раде Украины и кабинету министров с призывом запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ). "Депутаты Черновицкого областного совета поддержали обращение к Верховной раде, президенту Украины и кабинету министров по поводу запрета деятельности Украинской православной церкви...", - говорится на странице облсовета в социальной сети Facebook*. Также депутаты областного совета призвали власти Украины обеспечить "неотложную регистрацию документов религиозных организаций общин, которые изменили подчинение в канонических и организационных вопросах, приняв решение о переходе в Православную церковь Украины". В сообщении отмечается, что за данное решение проголосовали 33 депутата, трое проголосовали против, а двое воздержались. Ранее на сайте украинского парламента был опубликован проект закона "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", в пояснительной записке к которому говорится, что "деятельность РПЦ, ее структур и организаций, которые сохраняют любое подчинение РПЦ, должно быть полностью запрещено на территории Украины". Авторы законопроекта предлагают установить критерии запрета деятельности религиозных организаций, а также предусмотреть правила наименования религиозных организаций с учетом томоса, предоставленного раскольнической Православной церкви Украины. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области. С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221222/upts-1840631533.html
https://ria.ru/20221227/lavra-1841719729.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837741417_0:368:853:1008_1920x0_80_0_0_2835ac080908800c724a277cf3708763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, верховная рада украины, русская православная церковь, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
17:07 28.12.2022
 
В Черновицком облсовете призвали Зеленского запретить деятельность УПЦ

Депутаты Черновицкого облсовета призвали Зеленского запретить деятельность УПЦ

© Фото : СБУСотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Депутаты Черновицкого областного совета обратились к Владимиру Зеленскому, Верховной раде Украины и кабинету министров с призывом запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
"Депутаты Черновицкого областного совета поддержали обращение к Верховной раде, президенту Украины и кабинету министров по поводу запрета деятельности Украинской православной церкви...", - говорится на странице облсовета в социальной сети Facebook*.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 18:02Религия
СБУ открыла более 50 уголовных дел против священников канонической УПЦ
Также депутаты областного совета призвали власти Украины обеспечить "неотложную регистрацию документов религиозных организаций общин, которые изменили подчинение в канонических и организационных вопросах, приняв решение о переходе в Православную церковь Украины". В сообщении отмечается, что за данное решение проголосовали 33 депутата, трое проголосовали против, а двое воздержались.
Ранее на сайте украинского парламента был опубликован проект закона "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", в пояснительной записке к которому говорится, что "деятельность РПЦ, ее структур и организаций, которые сохраняют любое подчинение РПЦ, должно быть полностью запрещено на территории Украины". Авторы законопроекта предлагают установить критерии запрета деятельности религиозных организаций, а также предусмотреть правила наименования религиозных организаций с учетом томоса, предоставленного раскольнической Православной церкви Украины.
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области. С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 17:16Религия
На Украине создали комиссию по вопросу имущества Киево-Печерской лавры
 
РелигияУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныРусская православная церковьУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала