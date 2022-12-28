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В США раскрыли "пугающую правду" о возможностях Patriot на Украине - РИА Новости, 29.12.2022
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В США раскрыли "пугающую правду" о возможностях Patriot на Украине
В США раскрыли "пугающую правду" о возможностях Patriot на Украине - РИА Новости, 29.12.2022
В США раскрыли "пугающую правду" о возможностях Patriot на Украине
Киеву придется смириться с пугающей для него правдой о зенитном ракетном комплексе (ЗРК) Patriot — эти комплекты не спасут Украину от поражения, заявил... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-28T18:42
2022-12-29T00:01
в мире
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
киев
украина
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Киеву придется смириться с пугающей для него правдой о зенитном ракетном комплексе (ЗРК) Patriot — эти комплекты не спасут Украину от поражения, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted."Я считаю, что это (поставки ЗРК. — Прим. ред.) не приведет к серьезной эскалации на Украине", — отметил он.Данный комплекс очень хрупкий и дорогой в использовании. При этом он практически бесполезен против крылатых ракет и низколетящих беспилотников, также уточнил Макгрегор."Самое большое, что они могут сделать, — точечно обеспечить безопасность отдельных мест повышенного значения, таких как штаб-квартира или центр управления. &lt;...&gt; Они не смогут защитить Киев или Львов", — объяснил военный.У России есть опыт по противодействию подобным комплексам, поэтому Москве не составит труда обойти Patriot, рассказал Макгрегор. Полковник подчеркнул, что "у Украины быстрее закончатся ракеты, чем они смогут нанести хоть какой-то ущерб противнику".Кроме того, на Западе становится все сложнее скрывать катастрофическое положение дел Киева, который вне зависимости от военной помощи со стороны НАТО потерпит поражение в ближайшем будущем, резюмировал Макгрегор.На прошлой неделе Владимир Зеленский по приглашению Джо Байдена посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею ЗРК Patriot.В свою очередь, президент Владимир Путин заявил, что российская армия сможет "пощелкать и Patriot".После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для российских военных.
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в мире, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, киев, украина, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, Киев, Украина, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
18:42 28.12.2022 (обновлено: 00:01 29.12.2022)
 
В США раскрыли "пугающую правду" о возможностях Patriot на Украине

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ЗРК Patriot не поможет Украине избежать поражения

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Киеву придется смириться с пугающей для него правдой о зенитном ракетном комплексе (ЗРК) Patriot — эти комплекты не спасут Украину от поражения, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.
"Я считаю, что это (поставки ЗРК. — Прим. ред.) не приведет к серьезной эскалации на Украине", — отметил он.
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Данный комплекс очень хрупкий и дорогой в использовании. При этом он практически бесполезен против крылатых ракет и низколетящих беспилотников, также уточнил Макгрегор.
"Самое большое, что они могут сделать, — точечно обеспечить безопасность отдельных мест повышенного значения, таких как штаб-квартира или центр управления. <...> Они не смогут защитить Киев или Львов", — объяснил военный.
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У России есть опыт по противодействию подобным комплексам, поэтому Москве не составит труда обойти Patriot, рассказал Макгрегор. Полковник подчеркнул, что "у Украины быстрее закончатся ракеты, чем они смогут нанести хоть какой-то ущерб противнику".
Кроме того, на Западе становится все сложнее скрывать катастрофическое положение дел Киева, который вне зависимости от военной помощи со стороны НАТО потерпит поражение в ближайшем будущем, резюмировал Макгрегор.
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В США признали "неприятный" факт о ЗРК Patriot
На прошлой неделе Владимир Зеленский по приглашению Джо Байдена посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею ЗРК Patriot.
В свою очередь, президент Владимир Путин заявил, что российская армия сможет "пощелкать и Patriot".
После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для российских военных.
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В США объяснили, как Россия может уничтожить переданные Украине Patriot
 
В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинКиевУкраинаМинистерство обороны СШАНАТОВооруженные силы УкраиныПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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