https://ria.ru/20221228/ukraina-1841974006.html

Американский офицер похвастался, как США облапошили Зеленского на Рождество

Американский офицер похвастался, как США облапошили Зеленского на Рождество - РИА Новости, 28.12.2022

Американский офицер похвастался, как США облапошили Зеленского на Рождество

Владимир Зеленский уехал из Вашингтона не с пустыми руками, однако американцы в собственных интересах предоставили Украине несущественную помощь, написал в... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:02

2022-12-28T17:02

2022-12-28T17:21

в мире

владимир зеленский

джо байден

украина

нато

вооруженные силы украины

сша

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский уехал из Вашингтона не с пустыми руками, однако американцы в собственных интересах предоставили Украине несущественную помощь, написал в статье для издания 19FortyFive американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.На прошлой неделе глава киевского режима полетел в Вашингтон, где встретился с Джо Байденом и руководством Конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot."Зеленский уехал из США, а Байден, и это показательно, так и не пообещал ничего кроме одной батареи ЗРК: ни танков, ни бронетранспортеров, ни новой артиллерии", — говорится в материале.По мнению Дэвиса, Patriot работает эффективно только как часть комплексной системы обороны НАТО. Для обслуживания батареи требуется штат из 90 человек, которым необходимо пройти обучение в течение трех месяцев. При этом одной единицы не хватит даже для защиты Киева, поэтому вряд ли американский подарок усилит потенциал украинских ПВО.Однако больше помочь Зеленскому Конгресс не сможет, так как администрации Байдена все еще нужно отчитаться о тратах уже отправленных на Украину средств, прежде чем выделять новые суммы, заключил Дэвис.После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для российских военных.

https://ria.ru/20221228/bayden-1841949795.html

https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html

https://ria.ru/20221228/amerika-1841749181.html

украина

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, нато, вооруженные силы украины, сша