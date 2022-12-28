Рейтинг@Mail.ru
Троих молдаван заподозрили в организации незаконного транзита украинцев - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/ukraina-1841959702.html
Троих молдаван заподозрили в организации незаконного транзита украинцев
Троих молдаван заподозрили в организации незаконного транзита украинцев - РИА Новости, 28.12.2022
Троих молдаван заподозрили в организации незаконного транзита украинцев
Трое граждан Молдавии подозреваются в организации незаконного транзита для украинцев призывного возраста в обход официальных пограничных пунктов, сообщила... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:31
2022-12-28T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
молдавия
украина
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775214945_0:403:2918:2044_1920x0_80_0_0_4302585d06f86d5219e258a6126d4f63.jpg
КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Трое граждан Молдавии подозреваются в организации незаконного транзита для украинцев призывного возраста в обход официальных пограничных пунктов, сообщила пресс-служба молдавской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. "Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам в составе совместной следственной группы со Службой безопасности Украины (СБУ) задержала трех мужчин из Молдавии, подозреваемых в содействии незаконному транзиту граждан Украины, начиная с лета 2022 года. За оказанные незаконные услуги они взимали плату в размере 4500 долларов с человека", - сообщается на сайте прокуратуры. Задержанным от 25 до 50 лет, они родом из Атак, район Окница. Их подозревают в организации пересечения границы вне официальных пунктов пропуска – как по суше, так и на лодке через реку Днестр. Двух человек поместили под предварительный арест на 30 суток. Правоохранители работают над установлением всех причастных, в том числе должностных лиц, которые могли бы способствовать нелегальной миграции.
https://ria.ru/20221224/uklonisty-1841095137.html
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775214945_655:349:2918:2047_1920x0_80_0_0_19a3c32865b54329c0363e9dc1c66c30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Молдавия, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:31 28.12.2022
 
Троих молдаван заподозрили в организации незаконного транзита украинцев

Троих молдаван заподозрили в организации выезда мужчин с Украины в обход официальных КПП

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в медиабанкЖители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка
Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Трое граждан Молдавии подозреваются в организации незаконного транзита для украинцев призывного возраста в обход официальных пограничных пунктов, сообщила пресс-служба молдавской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
"Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам в составе совместной следственной группы со Службой безопасности Украины (СБУ) задержала трех мужчин из Молдавии, подозреваемых в содействии незаконному транзиту граждан Украины, начиная с лета 2022 года. За оказанные незаконные услуги они взимали плату в размере 4500 долларов с человека", - сообщается на сайте прокуратуры.
Задержанным от 25 до 50 лет, они родом из Атак, район Окница. Их подозревают в организации пересечения границы вне официальных пунктов пропуска – как по суше, так и на лодке через реку Днестр. Двух человек поместили под предварительный арест на 30 суток.
Правоохранители работают над установлением всех причастных, в том числе должностных лиц, которые могли бы способствовать нелегальной миграции.
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря, 16:26
В Одесской области раскрыли схему незаконного вывоза уклонистов за границу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМолдавияУкраинаСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала