https://ria.ru/20221228/ukraina-1841959702.html
Троих молдаван заподозрили в организации незаконного транзита украинцев
Троих молдаван заподозрили в организации незаконного транзита украинцев - РИА Новости, 28.12.2022
Троих молдаван заподозрили в организации незаконного транзита украинцев
Трое граждан Молдавии подозреваются в организации незаконного транзита для украинцев призывного возраста в обход официальных пограничных пунктов, сообщила... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:31
2022-12-28T16:31
2022-12-28T16:31
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КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Трое граждан Молдавии подозреваются в организации незаконного транзита для украинцев призывного возраста в обход официальных пограничных пунктов, сообщила пресс-служба молдавской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. "Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам в составе совместной следственной группы со Службой безопасности Украины (СБУ) задержала трех мужчин из Молдавии, подозреваемых в содействии незаконному транзиту граждан Украины, начиная с лета 2022 года. За оказанные незаконные услуги они взимали плату в размере 4500 долларов с человека", - сообщается на сайте прокуратуры. Задержанным от 25 до 50 лет, они родом из Атак, район Окница. Их подозревают в организации пересечения границы вне официальных пунктов пропуска – как по суше, так и на лодке через реку Днестр. Двух человек поместили под предварительный арест на 30 суток. Правоохранители работают над установлением всех причастных, в том числе должностных лиц, которые могли бы способствовать нелегальной миграции.
https://ria.ru/20221224/uklonisty-1841095137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Молдавия, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Троих молдаван заподозрили в организации незаконного транзита украинцев
Троих молдаван заподозрили в организации выезда мужчин с Украины в обход официальных КПП