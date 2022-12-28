https://ria.ru/20221228/ukraina-1841959702.html

Троих молдаван заподозрили в организации незаконного транзита украинцев

Троих молдаван заподозрили в организации незаконного транзита украинцев - РИА Новости, 28.12.2022

Троих молдаван заподозрили в организации незаконного транзита украинцев

Трое граждан Молдавии подозреваются в организации незаконного транзита для украинцев призывного возраста в обход официальных пограничных пунктов, сообщила... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:31

2022-12-28T16:31

2022-12-28T16:31

специальная военная операция на украине

в мире

молдавия

украина

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775214945_0:403:2918:2044_1920x0_80_0_0_4302585d06f86d5219e258a6126d4f63.jpg

КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Трое граждан Молдавии подозреваются в организации незаконного транзита для украинцев призывного возраста в обход официальных пограничных пунктов, сообщила пресс-служба молдавской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. "Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам в составе совместной следственной группы со Службой безопасности Украины (СБУ) задержала трех мужчин из Молдавии, подозреваемых в содействии незаконному транзиту граждан Украины, начиная с лета 2022 года. За оказанные незаконные услуги они взимали плату в размере 4500 долларов с человека", - сообщается на сайте прокуратуры. Задержанным от 25 до 50 лет, они родом из Атак, район Окница. Их подозревают в организации пересечения границы вне официальных пунктов пропуска – как по суше, так и на лодке через реку Днестр. Двух человек поместили под предварительный арест на 30 суток. Правоохранители работают над установлением всех причастных, в том числе должностных лиц, которые могли бы способствовать нелегальной миграции.

https://ria.ru/20221224/uklonisty-1841095137.html

молдавия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр