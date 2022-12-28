13:56 28.12.2022 (обновлено: 16:40 28.12.2022)
В Китае ответили на новую инициативу Украины по урегулированию конфликта
Global Times: предложенный Украиной мирный саммит не сможет состояться без России
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Предложенный Украиной "мирный саммит" вряд ли состоится, тем более без России, пишет китайская газета Global Times.
"Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до начала любых прямых разговоров о мире Россия должна предстать перед международным трибуналом за свои "военные преступления". Это абсолютно нереалистичная мечта Киева", — говорится в публикации.
"Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до начала любых прямых разговоров о мире Россия должна предстать перед международным трибуналом за свои "военные преступления". Это абсолютно нереалистичная мечта Киева", — говорится в публикации.
Кроме того, без России подобное мероприятие утратит свое значение в качестве попытки положить конец конфликту, отмечается в материале.
"С самого начала Киев надеялся оказать давление на Москву с помощью глобальной дипломатии. Но ложная надежда, которую Запад дает украинским властям, может только усугубить политическую напряженность и усилить ненависть между двумя сторонами", — пояснили авторы статьи.
Так, по словам китайского аналитика Чжана Хуна, Россия по-прежнему остается мощной военной державой, а ограниченная западная помощь Украине может лишь поддержать ее нынешнее положение на поле боя, но не помочь выиграть в противостоянии.
"С самого начала Киев надеялся оказать давление на Москву с помощью глобальной дипломатии. Но ложная надежда, которую Запад дает украинским властям, может только усугубить политическую напряженность и усилить ненависть между двумя сторонами", — пояснили авторы статьи.
Так, по словам китайского аналитика Чжана Хуна, Россия по-прежнему остается мощной военной державой, а ограниченная западная помощь Украине может лишь поддержать ее нынешнее положение на поле боя, но не помочь выиграть в противостоянии.
27 декабря, 12:51Эксперт рассказал, для чего Украине нужен "мирный саммит"
"Дипломатия остается наиболее разумным и реалистичным способом достижения мира между Россией и Украиной. Сейчас ключ к нему находится в руках Запада, особенно Соединенных Штатов. Они должны помочь охладить ситуацию и продвинуть рациональность, а не раздувать пламя и помогать Киеву строить воздушные замки", — резюмировалось в материале.
На этой неделе украинские власти выступили с идеей провести в феврале некий "мирный саммит". Площадкой они хотели бы видеть ООН, а ее генсека Антониу Гутерреша — посредником. Причем, уточнили в Киеве, Россию можно приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что Москва никогда не следовала чужим условиям, а ориентировалась только на свои цели и здравый смысл.
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