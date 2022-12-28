https://ria.ru/20221228/ukraina-1841898811.html

В Китае ответили на новую инициативу Украины по урегулированию конфликта

В Китае ответили на новую инициативу Украины по урегулированию конфликта - РИА Новости, 28.12.2022

В Китае ответили на новую инициативу Украины по урегулированию конфликта

Предложенный Украиной "мирный саммит" вряд ли состоится, тем более без России, пишет китайская газета Global Times. "Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:56

2022-12-28T13:56

2022-12-28T16:40

в мире

антониу гутерреш

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Предложенный Украиной "мирный саммит" вряд ли состоится, тем более без России, пишет китайская газета Global Times. "Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до начала любых прямых разговоров о мире Россия должна предстать перед международным трибуналом за свои "военные преступления". Это абсолютно нереалистичная мечта Киева", — говорится в публикации.Кроме того, без России подобное мероприятие утратит свое значение в качестве попытки положить конец конфликту, отмечается в материале."С самого начала Киев надеялся оказать давление на Москву с помощью глобальной дипломатии. Но ложная надежда, которую Запад дает украинским властям, может только усугубить политическую напряженность и усилить ненависть между двумя сторонами", — пояснили авторы статьи.Так, по словам китайского аналитика Чжана Хуна, Россия по-прежнему остается мощной военной державой, а ограниченная западная помощь Украине может лишь поддержать ее нынешнее положение на поле боя, но не помочь выиграть в противостоянии."Дипломатия остается наиболее разумным и реалистичным способом достижения мира между Россией и Украиной. Сейчас ключ к нему находится в руках Запада, особенно Соединенных Штатов. Они должны помочь охладить ситуацию и продвинуть рациональность, а не раздувать пламя и помогать Киеву строить воздушные замки", — резюмировалось в материале. На этой неделе украинские власти выступили с идеей провести в феврале некий "мирный саммит". Площадкой они хотели бы видеть ООН, а ее генсека Антониу Гутерреша — посредником. Причем, уточнили в Киеве, Россию можно приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что Москва никогда не следовала чужим условиям, а ориентировалась только на свои цели и здравый смысл.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221228/zelenskiy-1841812229.html

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