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В Китае ответили на новую инициативу Украины по урегулированию конфликта - РИА Новости, 28.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/ukraina-1841898811.html
В Китае ответили на новую инициативу Украины по урегулированию конфликта
В Китае ответили на новую инициативу Украины по урегулированию конфликта - РИА Новости, 28.12.2022
В Китае ответили на новую инициативу Украины по урегулированию конфликта
Предложенный Украиной "мирный саммит" вряд ли состоится, тем более без России, пишет китайская газета Global Times. "Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:56
2022-12-28T16:40
в мире
антониу гутерреш
украина
россия
москва
оон
дмитрий кулеба
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Предложенный Украиной "мирный саммит" вряд ли состоится, тем более без России, пишет китайская газета Global Times. "Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до начала любых прямых разговоров о мире Россия должна предстать перед международным трибуналом за свои "военные преступления". Это абсолютно нереалистичная мечта Киева", — говорится в публикации.Кроме того, без России подобное мероприятие утратит свое значение в качестве попытки положить конец конфликту, отмечается в материале."С самого начала Киев надеялся оказать давление на Москву с помощью глобальной дипломатии. Но ложная надежда, которую Запад дает украинским властям, может только усугубить политическую напряженность и усилить ненависть между двумя сторонами", — пояснили авторы статьи.Так, по словам китайского аналитика Чжана Хуна, Россия по-прежнему остается мощной военной державой, а ограниченная западная помощь Украине может лишь поддержать ее нынешнее положение на поле боя, но не помочь выиграть в противостоянии."Дипломатия остается наиболее разумным и реалистичным способом достижения мира между Россией и Украиной. Сейчас ключ к нему находится в руках Запада, особенно Соединенных Штатов. Они должны помочь охладить ситуацию и продвинуть рациональность, а не раздувать пламя и помогать Киеву строить воздушные замки", — резюмировалось в материале. На этой неделе украинские власти выступили с идеей провести в феврале некий "мирный саммит". Площадкой они хотели бы видеть ООН, а ее генсека Антониу Гутерреша — посредником. Причем, уточнили в Киеве, Россию можно приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что Москва никогда не следовала чужим условиям, а ориентировалась только на свои цели и здравый смысл.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221228/zelenskiy-1841812229.html
https://ria.ru/20221227/ukraina-1841623994.html
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в мире, антониу гутерреш, украина, россия, москва, оон, дмитрий кулеба, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
В мире, Антониу Гутерреш, Украина, Россия, Москва, ООН, Дмитрий Кулеба, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
13:56 28.12.2022 (обновлено: 16:40 28.12.2022)
 
В Китае ответили на новую инициативу Украины по урегулированию конфликта

Global Times: предложенный Украиной мирный саммит не сможет состояться без России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Предложенный Украиной "мирный саммит" вряд ли состоится, тем более без России, пишет китайская газета Global Times.

"Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до начала любых прямых разговоров о мире Россия должна предстать перед международным трибуналом за свои "военные преступления". Это абсолютно нереалистичная мечта Киева", — говорится в публикации.
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Кроме того, без России подобное мероприятие утратит свое значение в качестве попытки положить конец конфликту, отмечается в материале.

"С самого начала Киев надеялся оказать давление на Москву с помощью глобальной дипломатии. Но ложная надежда, которую Запад дает украинским властям, может только усугубить политическую напряженность и усилить ненависть между двумя сторонами", — пояснили авторы статьи.

Так, по словам китайского аналитика Чжана Хуна, Россия по-прежнему остается мощной военной державой, а ограниченная западная помощь Украине может лишь поддержать ее нынешнее положение на поле боя, но не помочь выиграть в противостоянии.
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"Дипломатия остается наиболее разумным и реалистичным способом достижения мира между Россией и Украиной. Сейчас ключ к нему находится в руках Запада, особенно Соединенных Штатов. Они должны помочь охладить ситуацию и продвинуть рациональность, а не раздувать пламя и помогать Киеву строить воздушные замки", — резюмировалось в материале.
На этой неделе украинские власти выступили с идеей провести в феврале некий "мирный саммит". Площадкой они хотели бы видеть ООН, а ее генсека Антониу Гутерреша — посредником. Причем, уточнили в Киеве, Россию можно приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что Москва никогда не следовала чужим условиям, а ориентировалась только на свои цели и здравый смысл.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнтониу ГутеррешУкраинаРоссияМоскваООНДмитрий КулебаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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