https://ria.ru/20221228/ukraina-1841894143.html

Киев односторонне демонтирует отношения с Минском, заявил МИД Белоруссии

Киев односторонне демонтирует отношения с Минском, заявил МИД Белоруссии - РИА Новости, 28.12.2022

Киев односторонне демонтирует отношения с Минском, заявил МИД Белоруссии

Киев в одностороннем порядке проводит демонтаж отношений с Минском, заявил в среду заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Назарук, комментируя... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:46

2022-12-28T13:46

2022-12-28T13:46

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ГРОДНО, 28 дек – РИА Новости. Киев в одностороннем порядке проводит демонтаж отношений с Минском, заявил в среду заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Назарук, комментируя недавний выход Украины из ряда международных договоров с Белоруссией, в том числе соглашения о воздушном сообщении. "К сожалению, руководство Украины выбрало не тот путь. Это курс на деградацию наших отношений, на демонтаж нашего правового поля", - отметил замглавы белорусского МИД. Дипломат подчеркнул, что все шаги Киева по выходу из соглашений с Белоруссией инициированы украинскими властями исключительно в одностороннем порядке. "Легко оборвать связи. Очень сложно их потом налаживать", - заметил замглавы МИД. "С той позиции, с которой вещает Украина, скажем так, по их логике это объяснимо. Мы же говорим о том, что Беларусь всегда являлась ключевым элементом на европейской карте безопасности. Минск неоднократно предлагал и выполнял благородную миссию места для переговоров, для разрешения очень серьезных конфликтных ситуаций", - обратил внимание Назарук. "Мы и сейчас себя предлагаем в таком качестве. Недавно представители Ватикана это подтвердили", - добавил замминистра иностранных дел Белоруссии, выразив уверенность, что время покажет мудрый и взвешенный характер позиции белорусской стороны.

https://ria.ru/20221226/pogranzastava-1841499065.html

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840897151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, украина, мид белоруссии