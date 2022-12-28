Киев односторонне демонтирует отношения с Минском, заявил МИД Белоруссии
Замглавы МИД Белоруссии Назарук: Киев односторонне демонтирует отношения с Минском
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
ГРОДНО, 28 дек – РИА Новости. Киев в одностороннем порядке проводит демонтаж отношений с Минском, заявил в среду заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Назарук, комментируя недавний выход Украины из ряда международных договоров с Белоруссией, в том числе соглашения о воздушном сообщении.
"К сожалению, руководство Украины выбрало не тот путь. Это курс на деградацию наших отношений, на демонтаж нашего правового поля", - отметил замглавы белорусского МИД.
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Дипломат подчеркнул, что все шаги Киева по выходу из соглашений с Белоруссией инициированы украинскими властями исключительно в одностороннем порядке. "Легко оборвать связи. Очень сложно их потом налаживать", - заметил замглавы МИД.
"С той позиции, с которой вещает Украина, скажем так, по их логике это объяснимо. Мы же говорим о том, что Беларусь всегда являлась ключевым элементом на европейской карте безопасности. Минск неоднократно предлагал и выполнял благородную миссию места для переговоров, для разрешения очень серьезных конфликтных ситуаций", - обратил внимание Назарук.
"Мы и сейчас себя предлагаем в таком качестве. Недавно представители Ватикана это подтвердили", - добавил замминистра иностранных дел Белоруссии, выразив уверенность, что время покажет мудрый и взвешенный характер позиции белорусской стороны.