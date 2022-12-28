https://ria.ru/20221228/ukraina-1841880951.html

Глава военной разведки Украины посетил передовую в Артемовске

Глава военной разведки Украины посетил передовую в Артемовске - РИА Новости, 28.12.2022

Глава военной разведки Украины посетил передовую в Артемовске

Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских войск в районе Бахмута... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:06

2022-12-28T13:06

2022-12-28T13:08

в мире

украина

артемовск

владимир зеленский

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473912_0:437:2085:1610_1920x0_80_0_0_1e957475b1cac1129187a4fc51e5ac30.jpg

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских войск в районе Бахмута (Артемовска), сообщает ГУР. "27-28 декабря начальник главного управления разведки министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназовцы", - написало управление в своем Telegram-канале. Уточняется, что Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР Украины, определил задачи и наградил отличившихся военных. ФСБ РФ ранее заявляла, что Буданов и его управление стоят за взрывом на Крымском мосту 8 октября. До этого, в конце июня, СК РФ завел на Буданова уголовное дело по статье об угрозе теракта. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. В городе, за который идут ожесточенные бои, 20 декабря побывал Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20221228/ukraina-1841833050.html

украина

артемовск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, артемовск, владимир зеленский, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)