https://ria.ru/20221228/ukraina-1841880951.html
Глава военной разведки Украины посетил передовую в Артемовске
Глава военной разведки Украины посетил передовую в Артемовске - РИА Новости, 28.12.2022
Глава военной разведки Украины посетил передовую в Артемовске
Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских войск в районе Бахмута... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:06
2022-12-28T13:06
2022-12-28T13:08
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украина
артемовск
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских войск в районе Бахмута (Артемовска), сообщает ГУР. "27-28 декабря начальник главного управления разведки министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназовцы", - написало управление в своем Telegram-канале. Уточняется, что Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР Украины, определил задачи и наградил отличившихся военных. ФСБ РФ ранее заявляла, что Буданов и его управление стоят за взрывом на Крымском мосту 8 октября. До этого, в конце июня, СК РФ завел на Буданова уголовное дело по статье об угрозе теракта. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. В городе, за который идут ожесточенные бои, 20 декабря побывал Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20221228/ukraina-1841833050.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, артемовск, владимир зеленский, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Украина, Артемовск, Владимир Зеленский, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
13:06 28.12.2022 (обновлено: 13:08 28.12.2022)
Глава военной разведки Украины посетил передовую в Артемовске
Начальник ГУР Минобороны Украины посетил передовые позиции украинских войск в Артемовске
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости.
Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских войск в районе Бахмута (Артемовска), сообщает
ГУР.
"27-28 декабря начальник главного управления разведки министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназовцы", - написало управление в своем Telegram-канале.
Уточняется, что Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР Украины, определил задачи и наградил отличившихся военных.
ФСБ РФ ранее заявляла, что Буданов и его управление стоят за взрывом на Крымском мосту 8 октября. До этого, в конце июня, СК РФ завел на Буданова уголовное дело по статье об угрозе теракта.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. В городе, за который идут ожесточенные бои, 20 декабря побывал Владимир Зеленский.