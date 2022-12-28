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Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте с Россией - РИА Новости, 28.12.2022
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Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте с Россией
Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте с Россией - РИА Новости, 28.12.2022
Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте с Россией
Наступающий год станет решающим в конфликте с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на его официальном сайте. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:00
2022-12-28T11:46
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
россия
артемовск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Наступающий год станет решающим в конфликте с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на его официальном сайте."Продолжаем готовить силы обороны и безопасности до следующего года. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности", — подчеркнул он.Кроме того, украинский лидер указал на напряженную для ВСУ обстановку в районах Артемовска и Кременной.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За город идут ожесточенные бои. Также украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, артемовск, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины
11:00 28.12.2022 (обновлено: 11:46 28.12.2022)
 
Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте с Россией

Президент Украины Зеленский: 2023 год станет решающим в противостоянии с Россией

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения Артемовска (Бахмута)
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Артемовска (Бахмута). Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Наступающий год станет решающим в конфликте с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на его официальном сайте.
"Продолжаем готовить силы обороны и безопасности до следующего года. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности", — подчеркнул он.
Кроме того, украинский лидер указал на напряженную для ВСУ обстановку в районах Артемовска и Кременной.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За город идут ожесточенные бои. Также украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаРоссияАртемовскВооруженные силы Украины
 
 
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