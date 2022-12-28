11:00 28.12.2022 (обновлено: 11:46 28.12.2022)
Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте с Россией
Президент Украины Зеленский: 2023 год станет решающим в противостоянии с Россией
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения Артемовска (Бахмута)
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Артемовска (Бахмута). Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Наступающий год станет решающим в конфликте с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на его официальном сайте.
"Продолжаем готовить силы обороны и безопасности до следующего года. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности", — подчеркнул он.
Кроме того, украинский лидер указал на напряженную для ВСУ обстановку в районах Артемовска и Кременной.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За город идут ожесточенные бои. Также украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.