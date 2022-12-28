https://ria.ru/20221228/ukraina-1841834515.html

Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте с Россией

Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте с Россией - РИА Новости, 28.12.2022

Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте с Россией

Наступающий год станет решающим в конфликте с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на его официальном сайте. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:00

2022-12-28T11:00

2022-12-28T11:46

в мире

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владимир путин

украина

россия

артемовск

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Наступающий год станет решающим в конфликте с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на его официальном сайте."Продолжаем готовить силы обороны и безопасности до следующего года. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности", — подчеркнул он.Кроме того, украинский лидер указал на напряженную для ВСУ обстановку в районах Артемовска и Кременной.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За город идут ожесточенные бои. Также украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221228/ukraina-1841825607.html

украина

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артемовск

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, артемовск, вооруженные силы украины