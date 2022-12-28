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В Германии рассказали о "кровавых деяниях" Зеленского в Донбассе - РИА Новости, 28.12.2022
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В Германии рассказали о "кровавых деяниях" Зеленского в Донбассе
В Германии рассказали о "кровавых деяниях" Зеленского в Донбассе - РИА Новости, 28.12.2022
В Германии рассказали о "кровавых деяниях" Зеленского в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский стал очередной "кровавой фигурой", которую Вашингтон спонсирует ради обеспечения террора и раздора в восточноевропейском... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:24
2022-12-28T14:03
в мире
владимир зеленский
антониу гуттереш
россия
украина
донбасс
арнольд шёльцель
оон
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стал очередной "кровавой фигурой", которую Вашингтон спонсирует ради обеспечения террора и раздора в восточноевропейском регионе, пишет журналист немецкого издания Junge Welt Арнольд Шельцель.По мнению обозревателя, именно украинский лидер, потакая желаниям Вашингтона, создал все условия для начала противостояния с Россией."Зеленский торпедировал мирные соглашения, угрожал в феврале ядерной бомбой, а в качестве благодарности получил 40 миллиардов от США в виде военной помощи", — отметил Шельцель.Кроме того, автор негативно оценил требования Киева устроить "трибунал против Москвы", поскольку такие заявления, по его мнению, "ведут к эскалации".На этой неделе украинские власти выступили с идеей провести в феврале некий "мирный саммит". Площадкой они хотели бы видеть ООН, а ее генсека Антониу Гуттереша — возможным посредником. Причем, уточнили в Киеве, Россию можно приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на это, что Москва никогда не следовала чужим условиям, а ориентировалась только на свои цели и здравый смысл.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html
https://ria.ru/20221224/putin-1840971299.html
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в мире, владимир зеленский, антониу гуттереш, россия, украина, донбасс, арнольд шёльцель, оон
В мире, Владимир Зеленский, Антониу Гуттереш, Россия, Украина, Донбасс, Арнольд Шёльцель, ООН
10:24 28.12.2022 (обновлено: 14:03 28.12.2022)
 
В Германии рассказали о "кровавых деяниях" Зеленского в Донбассе

Junge Welt: США спонсируют кровавые деяния президента Украины Зеленского в Донбассе

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стал очередной "кровавой фигурой", которую Вашингтон спонсирует ради обеспечения террора и раздора в восточноевропейском регионе, пишет журналист немецкого издания Junge Welt Арнольд Шельцель.

"Зеленский продолжает политику, проводимую националистами с 2014 года, — проявляет пренебрежительное отношение к русскоязычному населению Украины, попутно обстреливая артиллерией жилые кварталы в Донбассе", — говорится в публикации

По мнению обозревателя, именно украинский лидер, потакая желаниям Вашингтона, создал все условия для начала противостояния с Россией.
"Зеленский торпедировал мирные соглашения, угрожал в феврале ядерной бомбой, а в качестве благодарности получил 40 миллиардов от США в виде военной помощи", — отметил Шельцель.
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Кроме того, автор негативно оценил требования Киева устроить "трибунал против Москвы", поскольку такие заявления, по его мнению, "ведут к эскалации".
На этой неделе украинские власти выступили с идеей провести в феврале некий "мирный саммит". Площадкой они хотели бы видеть ООН, а ее генсека Антониу Гуттереша — возможным посредником. Причем, уточнили в Киеве, Россию можно приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на это, что Москва никогда не следовала чужим условиям, а ориентировалась только на свои цели и здравый смысл.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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