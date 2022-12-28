https://ria.ru/20221228/ukraina-1841825106.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.12.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в ряде регионов на востоке и в центре Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:22
2022-12-28T10:22
2022-12-28T10:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в ряде регионов на востоке и в центре Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры.Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве и Харькове.Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги звучит в Киевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
10:22 28.12.2022 (обновлено: 10:28 28.12.2022)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Воздушная тревога звучит в ряде регионов на востоке и в центре Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
Минцифры.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве и Харькове.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги звучит в Киевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.