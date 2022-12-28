https://ria.ru/20221228/udushenie-1841853557.html

В Красноярском крае мужчина пытался задушить жену за неудачную гирлянду

В Красноярском крае мужчина пытался задушить жену за неудачную гирлянду - РИА Новости, 28.12.2022

В Красноярском крае мужчина пытался задушить жену за неудачную гирлянду

Недовольный цветом и световой игрой новогодней гирлянды житель поселка Первомайский Красноярского края сорвал украшение и попытался задушить ею жену - сейчас... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:57

2022-12-28T11:57

2022-12-28T12:27

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КРАСНОЯРСК, 28 дек — РИА Новости. Недовольный цветом и световой игрой новогодней гирлянды житель поселка Первомайский Красноярского края сорвал украшение и попытался задушить ею жену - сейчас против него возбудили уголовное дело, сообщает краевой главк ГУМВД. В дежурную часть полиции поступило сообщение от 48-летней жительницы поселка Первомайский, которая просила утихомирить супруга. Приехавший на место наряд полиции застал дома пьяного хозяина."Его жена рассказала, что супруг в течение дня употреблял алкоголь, а затем лег спать. Пока он отдыхал, женщина решила украсить кухню к Новому году. Проснувшись под вечер, муж увидел, что жена вешает старую гирлянду, горящую только одним цветом, после чего между парой разгорелся конфликт. В качестве последнего аргумента мужчина использовал новогоднюю гирлянду – сорвал ее с окна и накинул не шею супруги. Женщине удалось освободиться и покинуть квартиру", - говорится в сообщении.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Домашнему тирану грозит до двух лет заключения. Гирлянда, которой он пытался умертвить супругу, изъята - на сайте главка размещена ее фотография.

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происшествия, красноярский край, россия